Marco Patuano: "Migramos con nuestros inversores de una empresa de crecimiento a otra de dividendo"

Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex Telecom, lidera una nueva etapa en la compañía española con la convicción de que la apuesta ganadora pasa necesariamente por el crecimiento orgánico, la generación de caja, la reducción de deuda y el reparto de dividendo. Así lo corroboró en la Junta de Accionistas, celebrada la semana pasada, ya con el grado de inversión en su poder desde el pasado marzo. En un encuentro con elEconomista.es, el primer ejecutivo de la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones emplaza a este mayo para conocer los nombres de las empresas interesadas en adquirir las 4.100 torres de Cellnex en Austria. Entre los candidatos podrían irrumpir las saudíes STC (Tawal) y PIF (Latis), cuyas respectivas torreras han anunciado un acuerdo de fusión.

Cellnex ha logrado el grado de inversión, pero este hito no ha revalorizado la cotización ¿qué explicación tiene?

Las compañías torreras tenemos un perfil financiero muy parecido al del bono, ya que gestionamos una cantidad muy previsible de recursos con retornos también muy predecibles. Si analiza Cellnex, verá que tenemos previstos unos ingresos de 110.000 millones de euros en el equivalente a 30 años de facturación, con un negocio protegido ante los vaivenes de la inflación. Por lo tanto, nuestro comportamiento en bolsa puede equipararse al de los bonos.

¿Con qué bono puede equiparse la acción de Cellnex?

La correlación de Cellnex con el tipo de interés del bono americano es impresionante, y eso que no tenemos torres fuera de Europa ni proveedores en dólares y apenas 200 millones de dólares en deuda.De hecho, los principales competidores de Cellnex son de EEUU…Cierto. Tras lograr el grado de inversión, los bonos de Cellnex están cotizando muy bien. Hemos reducido la prima y se ha alineado el valor con los tipos más bajos.

En el contexto actual, ¿qué prefiere, la recompra de acciones o el reparto del dividendo?

Absolutamente. Le diría que a este precio y, especialmente, en este momento es mejor el share buyback. Pero le recuerdo que ya hemos hablado en el día del Inversor de incrementar el dividendo de forma sostenible desde 2026, con una remuneración mínima de 500 millones de euros al año y con un incremento anual, también mínimo, del 7,5% en los ejercicios siguientes.

Los ingresos por las ventas en Austria ayudarán a cumplir esos compromisos de dividendo, ¿verdad?

El dividendo en 2026 lo vamos a pagar sí o sí, con la venta de Austria o sin ella. Estamos migrando de una empresa de crecimiento a una compañía de dividendo. Y también nuestros inversores, de Growth a Yield. En ese contexto, cuando prometes un dividendo tienes que cumplirlo. Los accionistas pueden estar seguros de que ofreceremos un flujo de caja constante, con dividendos crecientes.

¿En qué se destinarán los importes de las desinversiones?

La venta de las torres de Irlanda resultó decisiva para reducir la deuda y lograr el grado de inversión. Ahora, con nuevos ingresos extraordinarios, por un lado reduciremos la deuda. Hay que pensar que se avecinan unas elecciones en EEUU y nadie sabe qué va a pasar. Al mismo tiempo, una parte de los ingresos quedará disponible para retribuir a los accionistas. Y en este sentido, la recompra de acciones propias es la primera solución.

En los últimos meses se aprecia la fuerza emergente saudi en el sector de las telecos, tanto con Saudi Telecom (STC) como por el fondo soberano PIF ¿Ha percibido interés de STC o PIF por la compra de las torres austriacas de Cellnex?

Me han contado que podrían estar ahí, pero todavía no lo sabemos. Sabemos de PIF que no tiene problemas de recursos y que sabe hacer muy bien las cosas. Cuando invierten, lo hacen con pleno sentido. Si han apostado por Telefónica, no ha sido porque les guste España, sino porque perciben una oportunidad de inversión interesante en activos con potencial. Tienen todas las condiciones a su favor: dinero, tiempo, visión de negocio…

¿Cómo explica que una empresa con el grado de inversión, que recorta deuda y mejora el dividendo haya visto reducir el precio objetivo de acción desde 55 euros al entorno medio de los 45 euros?

El precio objetivo por encima de 50 euros coincidía cuando el tipo de interés era cero y la compañía apostaba por el crecimiento inorgánico. En este momento, nos centramos en el crecimiento orgánico, que igualmente es crecimiento. Nuestro perfil externo e interno se ha modificado, con diferentes parámetros y posicionamiento de la compañía, lo que impacta en el precio objetivo de la acción.

¿Qué apalancamiento mínimo estima para Cellnex si se cumplen las desinversiones previstas?

Hemos previsto un ratio de cinco o seis veces deuda sobre ebitda, frente a un tope de siete veces relacionado con el grado de inversión. De esa forma, preferimos disponer de cierta flexibilidad, sin situarnos en 6,99 veces deuda. Tenemos capacidad para comprar un activo, aunque ahora estamos en modo desinversión. Es más inteligente apuntar hacia cinco o cuatro veces deuda sobre ebitda. Por lo tanto, con el referido backlog (ventas contratadas) de 110.000 millones, basta una inflación modesta del 2% para transformar mágicamente esos ingresos comprometidos en 150.000 millones. Lo bueno de este negocio es la predictibilidad. Imagine que somos capaces de convertir en caja sólo el 50% de esos ingresos futuros, y digo sólo porque una buena torrera hace más. En ese caso estamos hablando de 65.000 millones.También se ha hablado sobre la posibilidad de ofrecer dividendo extraordinario si se venden ciertos activos…Exacto. En ese caso, tendremos más recursos.

Tras reducir las pérdidas el 57% en el primer trimestre, ¿para cuando espera entrar en beneficio?

Es algo que no me preocupa, ni tampoco a los inversores que conocen la compañía. No lo sé, pero no creo que será antes de 2026.

¿Podemos esperar una venta rápida de Cellnex en Austria?

Más que tener prisa por vender en Austria, nos interesa formalizar la desinversión de Irlanda ya anunciada. Ahora mismo se encuentra en un situación de revisión regulatoria en aquel país, lo que puede demorarse entre tres y diez meses. Y damos gracias porque no intervendrá la regulación europea, al tratarse de una operación de alcance exclusivamente nacional. En Austria estamos trabajando en esa operación, pero sólo venderemos si recibimos un precio adecuado.

En el reciente 'Investor Day' anunciaron la creación de una empresa para la compra de los terrenos de las torres. ¿Qué aportará esta sociedad, bautizada Celland?

La compra de terrenos es estratégica para una torrera. Primero, porque nos ahorramos el coste del alquiler de esas superficies. En grandes cifras, con el coste medio de diez años de alquiler podríamos comprar esas parcelas, frente a los arrendamientos de 25 años. Además, nos evitamos las incertidumbres relacionadas con el incremento de la inflación o las negociaciones con los propietarios de los inmuebles. Creo que no hace falta explicar nada más. La tasa de propiedad de Cellnex ronda el 14%, y somos los más activos en Europa, mientras que las torreras de Estados Unidos se sitúan entre el 50 y el 70%.

La etapa de consolidación de la industria de telecomunicaciones se aprecia entre los operadores pero no tanto entre las torreras y las redes. ¿Cuándo llegará esa segunda fase de fusiones y adquisiciones?

La consolidación de las redes será inevitable y espero que se cumplan las previsiones de Thierry Breton. El comisario europeo de Mercado Interior vaticinaba una fase de consolidación en la industria de las telecomunicaciones. Si no se produce, faltarán recursos para realizar inversiones. Hasta el momento, pienso que el exceso de celo en la protección del consumidor por parte de la Comisión Europea ha penalizado de forma extrema la inversión, lo que perjudica a los consumidores, ya sea de forma directa o indirecta. Insisto, no veremos realmente las eficiencias en el mercado europeo hasta que no se materialice la consolidación.

¿Sobran operadores de redes?

Vamos a ver... ¿de verdad se necesitan cuatro redes de telefonía móvil en España o Francia? Me lo pregunto y respondo que no. Bastan dos o tres redes potentes. De esa forma se ahorran gastos, se incentivan inversiones y se evitan muchos permisos para el despliegue. Todo sería más sencillo. Las empresas con más recursos podrán construir mejores redes, más densas, con mejor capilaridad y rendimiento. En los mercados grandes -como Italia, Francia, España, Reino Unido- tal vez pueden convivir tres redes distintas, pero lo más racional serían dos redes. La existencia de una única red de móvil no se aconseja por cuestiones de seguridad y de redundancia.

Hace unos años, la cobertura de red móvil era un elemento comercial diferencial, pero eso ya ha cambiado. La apuesta de los operadores por compartir redes de 5G es evidente ¿se han convertido las redes en una commodity?

Mire el mercado español. Los operadores apuestan por el RAN Sharing, por la compartición de infraestructuras abiertas e interoperables. Eso va a generar mayores eficiencias y transformará el nivel de competencia. La guerra comercial infinita basada en el precio no favorece a nadie. En Francia, por ejemplo, se han reducido las tarifas hasta el nivel poco razonable de Italia. Los precios en Europa son mucho más bajos que en EEUU. Las ofertas comerciales de servicios móviles de 7,99 euros al mes son insostenibles.

El 5G va a requerir el despliegue de infinidad de small cells, de pequeñas antenas, para poder garantizar un servicio de calidad y las prestaciones previstas para el coche autónomo, por ejemplo. ¿Podemos esperar problemas de permisos administrativos como ha sucedido históricamente con las antenas de telefonía tradicionales?

Espero que no. Uno de los beneficios de las small cells es que tienen una aceptación, desde el punto de vista ambiental, infinitamente mejor que la de una gran torre de telefonía. Las antenas, de por sí, son feas, pero ahora ya hay empresas que diseñan small cells capaces de mimetizarlas con el entorno. Ya las tenemos en las Ramblas de Barcelona, o en la plaza del Duomo, en Milán. Ese negocio va a crecer muchísimo con el 5G, tendremos centenas de miles de pequeñas antenas en todos lados. Ahora bien, no basta con instalar la antena, sino que también hay que mantenerla, controlarla, gestionarla…

La próxima conquista será gestionar el equipamiento activo de red de los operadores y no conformarse sólo con las antenas.

Es una vía interesante de crecimiento, podría ocurrir, pero no tenemos la certeza. Más que obreros, estos elementos activos de red necesitan muchísima capacidad de ingeniería. Y también requieren de un centro de control. Antes de recibir el aviso de una anomalía ya estará solucionado. El 5G va a convertirse en un catalizador y el operador, una vez que ha vendido la torre, podrá vender el equipamiento activo que permite que todo funcione.

Cuando el mercado europeo se quede pequeño, ¿Cellnex podría dar el salto a otros continentes?

No será el caso, al menos durante el tiempo que yo sea consejero delegado de Cellnex.

Los usuarios españoles comienzan a descubrir la radio en calidad digital, sin necesidad de conexión a Internet y sin suscribirse a ningún servicio. ¿Qué podemos esperar de esta tecnología DAB+, llamada a jubilar el FM?

Cellnex tiene un negocio de radio digital en Holanda que es un espectáculo. Y ya ofrecemos este estándar a RTVE (para Radio Nacional de España).

