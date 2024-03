S&P concede a Cellnex Telecom el grado de inversión que tanto anhelaba

Standard & Poors (S&P) ha calificado a Cellnex Telecom con una valoración mejorada a 'BBB-' lo que significa el grado de inversión que esperaba conseguir antes de finales de año. Entre otras consecuncias directas, este reconocimiento dará alas al pago de dividendos anunciado este martes por Cellnex a partir de 2026 y supone el respaldo a la política de dividendos de la compañía, anunciada en su Día del Inversor. Según la firma de calificación crediticia, Cellnex merece dicha consideración debido "a su mayor compromiso de desapalancamiento y la estabilidad de sus perspectivas a medio y largo plazo, con un enfoque continuo en la generación de flujo de caja, una nueva política de remuneración a los accionistas y un nuevo objetivo de deuda neta sobre EBITDA de 5x-6x".

Según argumenta S&P, en la nueva calificacion mejorada de Cellnex también inciden los planes de la compañía de destinar los ingresos de su venta irlandesa al pago de la deuda, lo que encarrilará un apalancamiento sostenible por debajo de 7 veces deuda sobre ebitda. Por todo lo anterior, S&P ha decidido elevar la calificación a largo plazo de Cellnex y de su deuda senior no garantizada a 'BBB-' desde 'BB+'.

S&P también explica que la perspectiva estable de la calificación a largo plazo 'BBB-' refleja nuestras expectativas de que los beneficios y el flujo de caja de Cellnex mejorarán a lo largo del año, gracias al crecimiento orgánico y a la extracción constante de beneficios a través de la optimización de los arrendamientos.

Entre otros datos relevantes desvelados este martes, S&P considera que la perspectiva estable refleja "sus expectativas de que los resultados y el flujo de caja de Cellnex mejoren durante el próximo año gracias al crecimiento orgánico y la extracción constante de beneficios. A lo anterior se añaden las políticas financieras a largo plazo, recientemente anunciadas por la compañía.

No obstante, S&P advierte que podría rebajar el rating de Cellnex si la compañía persigue un enfoque financiera agresivo con adquisiciones adicionales financiadas con deuda o con desembolsos superiores a lo esperado en cuanto a retribución al accionista. También si Cellnex registra un crecimiento orgánico de ingresos y flujo de caja más débil de lo previsto.

De empresa de crecimiento a compañía de dividendo. Cellnex ha celebrado su Día del Inversor con el mensaje de cambio de ciclo, algo que calificó como una evolución, más que una revolución. Se trata de una 'fase 2', consecuencia de un pasado que ha permitido situar a la compañía como líder destacado de su negocio en Europa. Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, ha recordado que el periodo que ahora afronta el grupo es completamente inusual en la historia de la empresa. Ahora, ha afirmado, el objetivo "no es gastar o invertir dinero, sino devolver dinero".

Según ha explicado Patuano "tendremos 10.000 millones de euros que generaremos entre 2026 y 2030, por lo que es el momento de fijar objetivos mínimos de dividendos. Estos comienzan a partir de 2026 para aumentar un 7,5% al año. "Si hacemos todo lo que hemos diseñado en el plan, veremos que existen recursos que proceden del mismo sitio que antes". Acto seguido, Patuano ha abogado por realizar un mejor uso de los recursos, al margen de un dividendo de 500 millones de dividendo mínimo a partir de 2026, creciendo a una tasa mínima del 7,5% al año y de 7.000 millones para destinar a recompras e inversión industrial.

El CEO de Cellnex ha resumido las grandes líneas de la nueva estrategia de Cellnex para reiterar que, una vez que se alcanza el grado de inversión de S&P, la compañía dispondrá de un nivel de deuda de 5,0-6,0 veces Ebitda, "lo que permitirá un nuevo enfoque de la remuneración de los accionistas". Patuano también ha aludido a la venta del negocio de Cellnex Irlanda a Phoenix Tower International (PTI), por 971 millones de euros, para justificarlo no sólo por el buen precio del acuerdo, equivalente a 24 veces ebitda, ni tampoco por la necesidad de efectivo, sino por coherencia con nuestro mensaje. "Vamos a destinar un mínimo de 3.000 millones en dividendos entre 2026 y 2030. Eso incluye la recompra de acciones, que sería la mejor manera de invertir nuestro efectivo. También dedicaremos los 7.000 millones restantes a todas las posibles alternativas, teniendo un norte claro, que es la creación de valor".

En el turno de preguntas, Patuano ha estimado que tras la fase de consolidación de operadores en España, con la fusión en ciertes de Orange España y Grupo MásMóvil, seguirá el Reino Unido y Portugal. "Esta es una posibilidad y la segunda es que se producirá una mayor consolidación de la red: no se si habrá menos operadores, pero de lo que estoy seguro es que habrá menos redes". A modo de ejemplo, Patuano se ha referido al Reino Unido, donde convivirán tres operadores de red, pero sólo dos redes operativas. Y eso es algo que veremos en el resto de Europa, siempre en la búsqueda de eficiencias. Al mismo tiempo, Patuano descarta que solo exista una única red de telecomunicaciones o de 5G, que podría ser factible pero también demasiado arriesgado.

En Italia, ha explicado, existen dos torreras mientras que en España conviven cuatro. "Comprenderán fácilmente que cuatro empresas de torres pueden gestionar 10.000 o 15.000 emplazamientos básicamente con el mismo número de personas, con los mismos procesos, con los mismos sistemas y todo será mucho más eficiente. Y esa eficiencia se traduce en mejores tarifas para los operadores".

En su intervención ante los analistas, Patuano ha advertido del cambio de ciclo que se produjo en 2022, que coincidió con el fin de un periodo de juventud en el negocio de torres en Europa registrado desde 2015. Dicha fase se caracterizó por un bajo coste de la financiación, junto con un crecimiento incipiente del mercado gracias a la demanda de datos y una gran capacidad de cartera. "Ahora, las tasas de interés no son cero, y tenemos que ser un poco más sofisticados". Asimismo, "el crecimiento ha sido principalmente inorgánico, con más de 40 acuerdos en sólo siete años". Pero donde no han cambiado las circunstancias ha sido en el crecimiento de datos, que sigue ahí, igual que las inversiones en 5G". En la actualidad, y al contrario de que sucedía hasta 2022 -según Patuano-, "existe un mayo coste de capital, con una mayor inflación, menos oportunidades de consolidación y una consolidación de operadores y un uso compartido de la red".

Asimismo, el consejero delegado de Cellnex ha destacado el pilar de sencillez que ahora se convierte en un asunto estratégico para su grupo. "Me encanta la sencillez. La vida ya es bastante complicada, así que intentemos hacerla sencilla. Por lo tanto, nuestra estrategia se basa en cuatro pilares básicos. Y el primero de ellos es la simplicidad. Tenemos que disponer de una estrategia simple. Cada vez que alguien tiene una duda sobre qué hacer, tiene que ir a la parte simple de la historia. Es muy fácil. Hace la vida mucho más fácil".

El segundo objetivo, ha apuntado Patuano, es el foco, es decir la necesidad de centrarse en la generación de valor de su negocio. "Hay muchas cosas que hacer y hay que estar centrado. Cuanto más amplia es la cartera, más difícil será para el equipo de gestión procurar centrarse en los objetivos". El tercer pilar es la eficiencia, apartado en el que el CEO de Cellnex ha recordado que un accidente industrial nunca sale gratis, por lo que la eficiencia solo se logra "con mucho trabajo, mucha dedicación y sudor, y eso es en lo que queremos centrarnos".

En cuanto a la responsabilidad, Patuano se ha reconocido un "poco maniático". En su opinión, Cellnex lidera la industria en términos de ESG y queremos seguir liderándolo y para ello, estamos haciendo un gran cambio: "Estamos pasando de considerar la ESG de una consecuencia a un objetivo. Normalmente, lo que se hace es elaborar un plan estratégico y luego medir las consecuencias en términos de ESG. Ahora, sin embargo, estamos incorporando el ESG a la estrategia, por lo que los criterios de ESG son un objetivo en sí mismos". En otro momento de su intervención, Patuano Marco ha indicado que Cellnex es "un grupo con ingresos seguros y con una base de clientes diversificada, con contratos de más de 30 años, el mayor número de la industria".

En el cierre de presentaciones, Patuano ha explicado que su "industria no es un negocio de moda, ni lo más divertido del planeta", por lo que en su próxima vida intentará hacer algo diferente". En su opinión, Cellnex "no es una fábrica de fusiones y adquisiciones, somos un actor industrial. De esa forma, el crecimiento no puede venir siempre porque compremos algo. El crecimiento viene porque lo impulsamos e impulsaremos a nuestra industria, con mayor uso de datos, más densidad, más redes diferentes, más actividades". También ha indicado que Cellnex tiene que ser más eficiente, ya que "algunos de nuestros pares son más eficientes que nosotros. Es lo que hay. Así que tenemos que mejorar".

Anne Bouverot, presidenta de Cellnex Telecom, ha asegurado ante los analistas e inversores que su compañía acomete "una evolución y no una revolución" del proyecto que inició en 2015, con la primera torre comprada y gestionada en España. renunciando al término revolución. Esta fase dos se corresponde con un capítulo industrial. "Desde 2015 hasta 2023 hemos realizado un recorrido impresionante, creciendo fantásticamente en términos de indicadores industriales, de los activos, pero también en términos de rentabilidad, superior al 15%". Acto seguido, la presidenta describió la situación de un grupo con más de 1100.000 torres desplegadas, más de 10.000 nodos de equipos activos y más de 110 centros de datos de borde, presente en 12 mercados y con más de 36.000 kilómetros de fibra. "Pues bien, seguimos aquí, seguimos vivos", ha proclamado Anne Bouverot, con unos CEO nacionales que ahora tienen más poder que antes y que son miembros permanentes del comité ejecutivo". A partir de ahora, el cambio industrial que acomete Cellnex "no es algo teórico, sino algo muy práctico", con la convicción de que el próximo capítulo será muy sencillo: la creación de valor operativo, por que lo es seguro será nuestro crecimiento tanto a corto como a largo plazo.

Simone Battiferri, jefe de operaciones de Cellnex Telecom, ha realizado una exhaustiva radiografía de la compañía para llegar a la conclusión de que si compañía reforzará el crecimiento promedio anual en puntos de acceso, con incrementos del 5%, dividido a partes iguales en despliegue de nuevas torres (BTS) y ubicaciones conjuntas entre varios operadores. También estima que los ingresos por site crecerán el 3%, al tiempo que se espera que la proporción de clientes alcance aproximadamente 1,64 veces por torre en 2030. Cellnex también acometerá una inversión selectiva en dependencias complementarias en crecimiento, que contribuirá aproximadamente con el 15% de los ingresos, así como la reducción de los costes de arrendamiento del 8% y cerca del 10 % del costo operativo frente a la base de costos inerciales. Todo lo anterior proporcionará una mejora de 500 puntos básicos, hasta el 67%, en el margen EBITDAaL del Grupo para 2027.

Vicent Cuvillier, Responsable de estrategia de Cellnex, ha indicado que su compañía es número uno o dos en 10 de los mercados en los que opera, en más del 80% de su mercado. Ahora bien, ha advertido el directivo, "cuando no somos líderes, queremos ser competitivos, y ese es el mayor problema al que nos enfrentamos".

Juan Gaitán, responsable de relaciones con inversores, resumió el guidance de la compañía hasta 2027, donde se espera un crecimiento anual de los ingresos del 6%, entre 4.500 y 4.700 millones de euros, frente a los 3.659 de 2023; el repunte anual del 7% hasta 2027 del Ebitda ajustado, desde los 3.008 millones actuales hasta los 3.800 millones o 4.000 millones de 2027; el 8% de incremento anual del EbitdaAL, hasta los 2.850- 3.05 millones de euros, respecto a los 2.157 millones de 2023; el 9% del flujo de caja libre recurrente apalancado, hasta los 2.100 y 2.300 millones de euros, respecto a los 1.545 millones del año pasado y un 8% de aumento del flujo libre de caja, hasta los 1.100-1.300 millones de euros, frente a los 150 millones reportados en 2023.