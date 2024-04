Cellnex retribuirá a sus consejeros con acciones de la compañía

El consejo de adminitración de Cellnex Telecom ha aprobado la entrega de acciones de la compañía a sus consejeros como nuevo sistema adicional de retribución, según confirmó Marco Patuano, CEO de Cellnex, en la rueda de prensa previa a la Junta de compañía, en línea con lo adelantado en el encuentro con los analistas del pasado jueves. Con esa estrategia, el grupo de infraestructuras de telecomunicaciones prevé reforzar los intereses de los miembros del consejo con la consecución de los objetivos y desafíos de la compañía. Este mecanismo de remuneración, original entre las empresas del Ibex 35, se ha puesto en marcha sin necesidad de incluirlo en el orden del día de la Junta Ordinaria. En concreto, los accionistas de Cellnex comprarán este año las acciones de la compañía por un importe equivalente mínimo al 20% de su remuneración anual como consejeros. Con vistas a ejercicios sucesivos, los consejeros ya recibirían el mismo porcentaje en acciones por parte de la compañía", según han explicado fuentes del grupo.

En el marco de la misma cita con los accionistas, la multinacional española ha refozado su compromiso para afrontar un "nuevo capítulo", ahora enfocado en el crecimiento orgánico, la eficiencia operacional, la generación de flujo de caja, la reducción de la deuda y el fortalecimiento del balance. De esa forma, según ha destacado Patuano, la compañía ha podido cumplir los objetivos financieros e industriales gracias a "una prudente gestión de las inversiones y a un estricto y riguroso control de la estructura de costes".

Por otra parte, Patuano ha aventurado una etapa de consolidación entre las compañías de infraestructuras de telecomunicaciones tras los recientes movimientos de integración de operadores de telefonía. "Estamos en una fase muy preliminar, pero puedo aventurar que el mercado español no conservará las cuatro torreras actuales, aunque Cellnex siempre será una de ellas en el futuro". Además de Cellnex, también compite en el mercado español American Tower (propietaria de la división de torres de Telxius de Telefónica), Totem (Orange) y Vantage (Vodafone).

En cuanto a las decisiones de la junta, Patuano ha explicado que el primer trimestre del año da continuidad al empuje del cuarto trimestre de 2023, con la peculiaridad de que es la primera vez que la compañía afronta una reducción de perímetro tras la venta de las torres de Francia. Además, el CEO de Cellnex ha abierto la posibilidad de refinanciar deuda, algo que mirará el grupo en los próximos meses.

Respecto a las prioridades de la política financiera, Patuano ha proyectado un ratio de deuda neta sobre ebitda a un múltiplo que debe estabilizarse en el rango de las 5-6 veces. Asimismo, Patuano ha indicado que su compañía opera sin presiones financieras, una vez pagada la deuda de 2024, y actualmente con la mejor calificación crediticia del sector, -grado de inversión de S&P-. En esas circunstancias, Cellnex esperará la mejor ocasión del mercado, en función de los tipos de interés, para así reducir poco a poco los 4.000 millones que actualmente a tipo referenciado a tipo variablem con la previsión de refinanciarlo a tipo fijo unos 1.300 millones, alrededor un tercio.

Planes para Austria

La compañía tampoco se siente apremiada para vender su negocio de torres en Austria, con 4.500 emplazamientos y cuyo valor de mercado supera los 800 millones de euros. En ese mercado, Patuano estima que podría producirse la transferencia a lo largo de este año, siempre que exista una oferta "oportuna". "No estamos desesperados por desinvertir, de forma que si no es un buen negocio no se venderá", ha explicado tras indicar que espera recibir ofertas no vinculantes a mediados de mayo, entre las que se podría encontrar la propuesta de Tawal, filial de torres de Saudi Telecom (STC), socio de Telefónica.

El primer ejecutivo del grupo, que este viernes se estrenaba en el cargo en una junta de Cellnex, ha explicado que su compañía se centrará en cuatro pilares: la simplicidad, para "disminuir la complejidad de las operaciones; la apuesta por el crecimiento, con la mejora de los indicadores de utilización de sus torres; la mayor eficiencia de las operaciones, con un modelo de negocio basado en la compartición de las redes desplegadas; y la confianza por liderar la industria en términos de sostenibilidad.

Sobre el futuro inmediato de Digi como próximo operador de red, Patuano ha indicado que el operador de telefonía podría afrontar una estrategia híbrida de la utilización de las infraestructuras existentes, junto con la construcción de redes con las nuevas frecuencias de telefonía, ya que si no las utiliza acabaría perdiéndolas.

Refinanciación de deuda variable

De acuerdo con la información compartida en la Junta, la deuda financiera de Cellnex se cifra en 17.300 millones de euros, de los que el 76% está referenciad a tipo fijo. Además, la liquidez disponible alcanza los 4.600 millones de euros, de los que 1.400 millones corresponden a tesorería y 3.200 millones a líneas de crédito disponibles de tres a cinco años. Por otra parte, el grupo cuenta con bonos e instrumentos por importe de 18.800 millones de euros, con vencimientos entre 2024 y 2041.

Respecto a la remuneración al accionista, y tal y como anunció en su reciente Día del Inversor, la compañía contempla un objetivo de dividendo mínimo de 500 millones de euros año año a pagar a partir de 2026. También se espera un crecimiento mínimo anual del 7,5% en el plazo de dos años, con la posibilidad de repartir un dividendo anticipado, en funcion del rating y el apalancamiento.