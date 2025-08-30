Alarma entre los usuarios por los nuevos cambios de Google: "Solo tendrán como opción eliminar el perfil si no están conformes"

Google va a realizar cambios en el perfil de Play Juegos que supondrán el acceso a datos de los usuarios, quienes no podrán optar por rechazar este envío y solo tendrán como opción eliminar el perfil si no están conformes.

En profundidad

El perfil de Play Juegos identifica al usuario con un nombre de jugador y un avatar. Está vinculado a una cuenta de Google y permite acceder al juego cruzado en títulos de Android compatibles y salvar la partida, además de participar en clasificaciones y conseguir logros.

A partir del 23 de septiembre, además, incluirá un nuevo apartado de estadísticas y logros de los juegos que se hayan instalado en el dispositivo desde Google Play. Sin embargo, este cambio significa que Google recopilará nuevos datos de los usuarios, como informan en Android Police.

En concreto, y según un 'email' enviado a los usuarios con perfil al que ha accedido el medio citado, la compañía indica que esos datos incluirán los juegos a los que ha jugado el usuario y cuándo ha jugado, y que también se usarán para mejorar la experiencia.

Se trata de una novedad que no permitirá a los usuarios rechazar la participación. Esta recopilación se une a la que seguirán haciendo los desarrolladores, sobre información del perfil y la actividad de juego. Según Android Police, Google informa a los usuarios descontentos con este cambio que pueden eliminar su perfil de Play Juegos.