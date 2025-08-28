Probamos el Google Pixel 10 Pro: la IA hace que cada vez estén más cerca de los iPhone

Todos los fabricantes de teléfonos móviles tienen un mismo objetivo, derrocar a Apple. Esta no es una tarea sencilla, ya que el marketing y la opinión pública están del lado de la compañía de la manzana, a pesar de que en lo que se refiere a prestaciones el resto de competidores se han acercado mucho o incluso superado a los iPhone.

Y como no podía ser de otra manera, Google es una de las amenazas más grandes para el reinado de iPhone, y la llegada de la nueva generación de los Pixel 10, hace que esta presión sea todavía mayor. Desde elEconomista.es, hemos tenido la oportunidad de probar el nuevo Pixel 10 Pro y hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre este smartphone.

Después del gran salto que dio este teléfono el año pasado con la integración de la Inteligencia Artificial, teníamos mucha expectación con el modelo de este año, y como era de esperar, la IA está cada vez más integrada dentro de todo el ecosistema Pixel de una forma más natural.

Dos aspectos clave: la cámara y la IA

Al igual que el año pasado, el Pixel 10 tiene dos claras apuestas, el sistema de cámaras y la IA. Google es consciente del mundo en el que vivimos, donde las imágenes y vídeos son muy importantes, por ello han hecho un especial hincapié en las cámaras.

El Pixel 10 Pro cuenta con una cámara principal de 50 MP, además de una cámara frontal de 42 MP, algo nunca visto para sacar selfies de altísima calidad. Otro de los aspectos más destacados está en el zoom de la cámara, donde Google con la tecnología Pro Res Zoom ha logrado una tecnología capaz de hacer zoom x30 manteniendo una calidad excepcional.

Si bien gracias a la calidad de las cámaras las fotos y vídeos que tomas son buenas, la integración de la IA hace que puedas mejorarla. Ya no hablamos solo de las herramientas de edición, sino que hay nuevas funciones con IA para la cámara como el Camara Coach, que antes de tirar una foto te da consejos de encuadre, luz, ángulo o similar para tomar una foto mejor.

Por último, no podemos dejar de lado que la IA de Google, ahora se cuela en tus llamadas y ahora es capaz de traducir las conversaciones a otros idiomas en tiempo real, algo que parece sacado del futuro, pero que Google ya está ofreciendo.

Características del dispositivo

Pantalla de 6,3 pulgadas y 6,8 (XL), con un peso de 207 y 232 gramos respectivamente.

Batería de 4870mAh ofrece +30 horas de uso y una carga rápida del 55% en 30 minutos y de 5200mAh (XL) ofrece un 70% con media hora de carga.

Ambos ofrecen una memoria de 16 GB RAM y 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB.

Google VPN integrada.

Android 16.

Los teléfonos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL llegarán a los puntos de venta online y físicos a partir del 28 de agosto. Estos son los precios de lanzamiento recomendados:

Pixel 10 (128 GB): 899 € Pixel 10 Pro (128 GB): 1.099 € Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.299 €

Por todo esto, si estás buscando un nuevo teléfono móvil que sea moderno, bonito, con prestaciones avanzadas y una cámara de altísima calidad, la opción del Google Pixel 10 es una a tener en cuenta.