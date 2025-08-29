Una nueva estafa bancaria pone en alerta a miles de usuarios: "Su nueva cartilla ha sido activada correctamente"

Por desgracia, las estafas bancarias se han convertido en una amenaza constante para los usuarios, y es que como es lógico, los ciberdelincuentes con sus ataques buscan hacerse con nuestro dinero y datos para seguir delinquiendo.

Para conseguirlo, "los malos" tienen muchas formas de engañarnos y hacernos caer en sus trampas, pero sin duda una de sus formas favoritas o por lo menos de las más repetidas es la del phishing. El phishing consiste es una técnica de suplantación de identidad mediante mensajes SMS, en el que dicen pertenecer a un organismo, servicio o a veces ser una persona conocida.

Normalmente, buscan un gancho que llame la atención y de un sentido de urgencia a las potenciales víctimas para que piquen y caigan en sus redes de engaño, y sin duda el método más efectivo para ellos es el de hacerse pasar por tu banco e informarte de que algo ha ocurrido con tu cuenta.

"Su nueva cartilla ha sido activada correctamente"

Tal y como ha relatado un usuaria en exclusiva para elEconomista.es, que casi sufre este engaño, todo comenzó con una llamada por la tarde en la que le dijeron que eran del banco Santander y que se comunicaban para verificar las transacciones fraccionadas que había realizado.

Según el supuesto trabajador del banco, les ya había saltado una alarma de que su cuenta iba a quedar endeudada, y por eso estaban verificando el movimiento por si se trataba de un fraude. Al escuchar esto, la víctima entró en pánico, ya que ella no había ni fraccionado ningún pago, ni quería que su cuenta se endeudase.

El supuesto trabajador, la tranquilizó y le dijo que esto ocurría más de lo que pensaba, y le ofreció una solución. El banco le podía hacer una "cartilla segura", donde podía guardar su dinero y que no le fuera a pasar nada, y para que confiara más le dijo que se la podía hacer al momento y que si quería podía pasarse por la sucursal al día siguiente a comprobar todo.

Incluso le reservó una cita para acudir a la sucursal más cercana. La cosa fue, que el empleado del banco le dijo que para que su dinero estuviera seguro, tenía que ingresar inmediatamente un porcentaje de sus ahorros, en su caso unos 1.200 euros y que ya mañana podría solucionarlo todo.

Por suerte, lo último que le comentó el supuesto trabajador le pareció extraño, y a pesar de que el número de la llamada coincidía con el número oficial de la sucursal más cercana de su casa, decidió desconfiar y no hizo ninguna transferencia, pero podría haber perdido todos sus ahorros.