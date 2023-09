Estas son las grandes innovaciones de las empresas para garantizar su crecimiento

La innovación se ha convertido en el único camino viable para las empresas con futuro. En un contexto volátil como el actual, el sector empresarial debe reinventarse constantemente para estar a la vanguardia e intentar anticiparse a las necesidades de sus clientes. Esta es una de las conclusiones que se extrajeron del observatorio "Disrupción y transformación empresarial" organizado por elEconomista.es junto a Philip Morris.

La compañía tabaquera es precisamente un ejemplo de cómo una empresa es capaz de dar un giro radical a su estrategia para adaptarse a las nuevas tendencias.

"Hemos escuchado la demanda de la sociedad, a los reguladores y a los científicos y esto nos ha llevado a emprender un camino para reducir el impacto de nuestros productos en la salud", explica Juan Páramo, director de Comunicación de Philip Morris en España.

La compañía emprendió un proceso de desarrollo, investigación e inversión que "nos ha llevado a desarrollar alternativas para los fumadores adultos que no van a dejar de fumar", apunta Páramo. "Gracias a la investigación hemos podido constatar que el mayor impacto en la salud no procede de la nicotina (que, si bien no es inocua no es la principal causante de las enfermedades relacionadas con fumar), sino de la combustión del tabaco. Cuando dejas de quemar y pasas a calentar el tabaco se reduce de media un 95% la exposición a sustancias dañinas", concreta el directivo de Philip Morris.

En 2014 la compañía lanzó IQOS, su dispositivo de calentamiento de tabaco y actualmente estos nuevos productos "representan ya el 35% de la facturación de la compañía. En dos o tres años queremos ser una compañía mayoritariamente libre de humo y que más del 50% de la facturación llegue de esta línea de productos. Nuestro objetivo para dentro de 10 o 15 años es poder dejar de vender cigarrillos en muchos países y que los cigarrillos sean solo objeto de museos", apunta Páramo.

La construcción se moderniza

La innovación y los procesos disruptivos han llegado también a un sector muy tradicional en sus procesos de trabajo como es el de la construcción. La promotora Vía Ágora ha apostado por mejorar e innovar en esos procesos y ha realizado una importante inversión en "sistemas industrializados para baños y fachadas con estructura de madera, de forma que estos módulos se pueden hacer en una fábrica y en la obra in situ únicamente hay que ensamblar", explica Sandra Llorente, directora General de Lignum Tech (empresa de la Corporación Vía Ágora).

Con esta nueva forma de construir "disminuimos en más de un 90% nuestra huella de carbono", apunta la directiva, que asegura que es el resultado de "más de una década de trabajo, que se ha cristalizado en una fábrica en Cuenca, donde se crean nuevos puestos de trabajo y al mismo tiempo valorizamos el monte y su cuidado de cara a la protección de incendios al trabajar con la madera".

Conectar con el consumidor

La industria alimentaria también ha experimentado un proceso de transformación vertiginoso en los últimos años, en los que la tecnología ha tenido mucho que ver. "Pascual lleva más de 50 años innovando. Conectar con el consumidor y las necesidades de la sociedad es fundamental", asegura Alejandro González, director de I+D de Grupo Pascual, que destaca la importancia de que la alta dirección de una empresa esté implicada con estos cambios y dispuesta a arriesgar. "Cuando se innova hay que tener paciencia y convencimiento, ya que los resultados no son inmediatos", apunta el directivo.

En el caso del Grupo Pascual, "en los años 70 implantamos el tratamiento térmico UHT con la combinación del envase brik. Fue necesario porque en muchos puntos de España no había cadena de frio y la leche no llegaba en buenas condiciones. Así que se innovó y se trajo una tecnología que solo existía en Alemania", detalla González. "En los años 80 hubo un boom en el consumo de leche desnatada en Europa y apostamos por ese producto y en los 90 se detecta que hay que incrementar el consumo de calcio y lanzamos un producto específico. Esto son solo ejemplos de cómo nos vamos adaptando al consumidor y sus necesidades", apunta el directivo de Grupo Pascual.

Agilidad y adaptación a los cambios

María González, directora de Márketing de Alibérico y Gerente de RedBOND Composites asegura que "la innovación es una actitud". "En Alibérico no hay un departamento como tal, la innovación está en todo el grupo, en todos los empleados", destaca.

Esto ha llevado a que la compañía tenga una forma de trabajar muy ágil que le permite adaptarse a los cambios y responder a las necesidades de sus clientes de forma casi inmediata.

"Nuestra fábrica de Alicante ofrece el mejor plazo de entrega sin tener el producto terminado. Nuestra competencia maneja plazos de una semana y nosotros hablamos de días e incluso horas", asegura la directiva.

La clave del éxito de Alibérico, que se ha posicionado como el primer grupo privado familiar español y europeo fabricante de productos semitransformados de aluminio, pasa por anticiparse. En este sentido, González apunta que están ya "trabajando en cómo mejorar la clasificación al fuego de los materiales en interior, ya que sabemos que esto se va a demandar tarde o temprano".

Ecosistema facilitador

La banca es otro de los sectores que ha experimentado una gran transformación en los últimos años. "La verdad es que no es fácil innovar en un sector tan regulado como el nuestro", apunta José Antonio Sebastián, director de Ibercaja Connect, participada al 100% por Ibercaja.

"El propósito de la entidad es ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque esa será nuestra historia y en Ibercaja Connect nos encargamos de recoger todas las peticiones que hacen nuestros clientes para intentar mejorar día a día", explica el directivo. Sebastián resalta que el Estado debería tener un papel fundamental a la hora de impulsar la innovación. "Innovar es arriesgado, pero tenemos que aprender que no hacerlo puede ser letal", advierte.

Sebastián cree que debería existir un "ecosistema facilitador por parte del Estado que nos permitiera ser más flexibles". El directivo tiene claro que el "cliente siempre tiene que estar en el centro y al mismo tiempo hay que entender dónde queremos llegar y aprender a convivir con los fracasos y con los éxitos".

En este sentido, Enrique Porta, socio de KPMG, apunta que "el entorno regulatorio se está acrecentando y acelerando. Cada vez hay más presión regulatoria y las compañías se deben adaptar a esa presión. Las empresas lideres han sido capaces de adaptarse para ser relevantes para el consumidor haciendo frente a una normativa que cada vez más exigente". "Desde KMPG ponemos el foco en la búsqueda del valor y en el crecimiento y en asegurar una comprensión anticipada de las necesidades del cliente", resalta Porta.

Desde Philip Morris, Juan Páramo, destaca que para conseguir un futuro libre del humo de los cigarrillos es fundamental que exista una regulación diferenciada basada en ciencia que tenga en cuenta el perfil de reducción del daño de estos productos y que los fumadores tengan acceso a información veraz y contrastada sobre estas alternativas para que puedan tomar decisiones informadas.

"En nuestro caso hemos invertido 10.700 millones de dólares en investigación científica y desarrollo de producto para demostrar que nuestras alternativas son una opción mucho mejor que seguir fumando. Es legítimo que los fumadores conozcan de primera mano la evidencia científica que avala estas alternativas y sus diferencias respecto al cigarrillo".

Normativas con sentido

"En el entorno alimentario vemos el impuesto al plástico", destaca González, de Grupo Pascual. "Vivimos en un entorno muy complejo, volátil, confuso y la buena noticia es que va a seguir siendo así. Hay que entenderlo y usarlo como elemento de crecimiento. Tenemos que intentar anticiparnos a posibles regulaciones. A raíz del impuesto al plástico se están investigando nuevos materiales y su capacidad de reciclado y la ciencia no está ayudando en este trabajo", destaca el directivo.

En este sentido, María González, advierte que "se ha demonizado el plástico cuando es un material que ha tenido mucho uso. Hay que utilizarlo correctamente y convertirlo en economía circular, no demonizarlo. Además, el avance en el reciclaje del plástico es mucho mayor que otros materiales". Así, la directiva de Alibérico advierte que "las normativas están bien y son buenas, pero tienen que tener sentido común. En nuestro caso la Ley de Residuos nos ha afectado. No es una ley clara y las leyes deben ser claras y eficientes".

Apuesta de la dirección

En lo que coinciden todos los expertos reunidos en el observatorio es en que debe haber un convencimiento claro y una apuesta por la innovación que se impulse desde la alta dirección.

Prashant Kumar, digital Category Leader de Grupo Oesía, destaca que "para recorrer con éxito este viaje transformacional, una empresa necesita claridad y comprensión de por qué este proceso es importante para ella. También necesita el compromiso de sus líderes con el proceso, que trabajen juntos de manera colaborativa, como una unidad y, lo más importante, necesita el coraje para seguir intentándolo y avanzar a pesar de los obstáculos en el camino".

Así, Kumar resalta que "escuchar a nuestros clientes es la clave para innovar y adoptar la tecnología que permita el cambio que se está produciendo. Nos permite aplicar nuestras capacidades en la nube, IA, análisis y ciberseguridad para resolver los puntos débiles de nuestros clientes y satisfacer sus necesidades".

En las empresas de servicios de transformación digital, como Grupo Oesía, "entender los puntos débiles y anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes son los dos pilares más importantes del proceso", indica Kumar.

"En Philip Morris tenemos un firme propósito de alcanzar un futuro libre de humo y para ello, hemos hecho una apuesta sin precedentes por la innovación y la ciencia. Para conseguir el cambio es fundamental que se involucren de los principales agentes – comunidad médico-científica, reguladores, industria, sociedad en general – alrededor de un debate centrado en ciencia, dejando de lado ideologías y dogmas", concluye Juan Páramo.

Por su parte, Sandra Llorente, destaca que el éxito radica en apostar por "una cultura de innovación alineada en todos los estratos de la compañía y que parta de la cabeza. Se debe tener un propósito y colaborar y estar alienados como país para reindustrializarlo, añadiendo talento y basándonos en la formación y en las buenas personas. No se puede hacer buenos negocios con malas personas"