El 74% del impuesto al plástico se recauda en alimentación y fabricación

La mayor parte de los 96 millones de euros recaudados durante el primer trimestre del año a través del Impuesto sobre los Envases de Plástico no reutilizables, el 74%, procede de los sectores de la fabricación y la alimentación, según consultora internacional Ayming.

El impuesto, que entró en vigor el pasado 1 de enero, experimentó además un aumento de la recaudación del 75% entre los meses de febrero y marzo en un país que ha sido el único de la Unión Europea donde se ha aplicado en medio de juna complicada coyuntura económica marcada por la inflación.

En palabras de Sonia Álvarez, directora de Fiscal de Ayming España, "más allá de la evidente merma de competitividad que va a sufrir España y, especialmente su industria, una gran cantidad de empresas aseguran desconocer cómo llevar a la práctica su obligación tributaria. En abril, más de un 80% de empresas del sector no tenían automatizados los procesos necesarios para realizar un reporte y declaración del tributo eficaz, e incluso una gran parte del tejido industrial no es consciente de que tienen que presentar este impuesto, lo que implica un aumento significativo de la carga administrativa para la gestión del tributo, con el correspondiente aumento de los costes fijos que genera su gestión".

El gravamen está dificultando las importaciones a las empresas españolas, según la consultora, ya que en muchas ocasiones la industria alimentaria no fabrica los envases, si no que los adquieren a un tercero.

"En multitud de ocasiones, el vendedor desconoce la cuantía de plástico virgen contenido en los mismos. Además, los principales proveedores del sector están localizados en Polonia, República Checa, Francia o Italia, y aunque deberían informar de las cantidades de plástico que aportan a las empresas, al tratarse de un impuesto no armonizado y que no está en vigor en esos países, la realidad es que no están obligados a hacerlo atendiendo a sus respectivas legislaciones, de modo que conseguir este tipo de información para cuantificar la base imponible a declarar resulta cuanto menos, complejo", añade Álvarez.