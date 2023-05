García (Aneabe): "El plástico que utilizamos no vuelve; se lo quedan luego una vez reciclado para hacer ropa"

El pasado mes de febrero, la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe), que agrupa a 60 empresas del sector, nombró nuevo presidente a José Manuel García en sustitución de Francisco Vallejo

Economista con una destacada trayectoria profesional, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de aguas minerales, iniciada como director general del Grupo Manantiales de Galicia. En la actualidad es miembro del consejo asesor de las aguas minerales naturales de Hijos de Rivera y consejero de Auara. García ha asumido el cargo en un momento de grandes retos legislativos para el sector tras tener que hacer frente a la tramitación del Real Decreto de Envases y a la entrada en vigor del impuesto al plástico a comienzos de este año.

¿Cómo ha cerrado el sector el último ejercicio y cómo está evolucionando?

El sector goza de buena salud, aunque todavía no hemos recuperado los niveles previos a la pandemia, algo que lograremos este año, con 6.500 millones de litros de agua comercializada. En 2022 cerramos en torno a los 6.300 millones, lo que supuso un incremento de un 5% respecto a 2021. Tenemos una facturación de 1.300 millones y damos empleo de forma directa e indirecta a 30.000 personas. Somos un generador de empleo en la España vaciada. Sumamos 123 plantas y la mitad están en localidades de menos de 2.500 habitantes, con lo que somos la primera industria en muchas de estas localidades.

¿Han recuperado también los niveles de facturación teniendo en cuenta la subida de precios?

Los precios han subido por debajo de los costes y hasta este año no recuperaremos la facturación de 2019. Ha habido un incremento de costes, energéticos y logísticos, pero no hemos conseguido trasladarlo a los precios y eso ha afectado a la cuenta de resultados. El agua es la principal bebida, con una cuota del 45% en volumen sobre el total de las no alcohólicas, pero luego solo tenemos el 12% en valor. Es un producto muy barato, con un precio medio de 21 céntimos por litro.

"Este año vamos a superar los 1.300 millones de euros de facturación, por encima del nivel previo a la pandemia"

¿Los costes se están reduciendo?

Los costes logísticos, que para nosotros son muy importantes, están estables. Aunque los carburantes han bajado de precio no se están trasladando a la factura del transporte. Sí que ha habido una reducción en el ámbito energético, teniendo en cuenta que en nuestro caso el 95% de la energía es renovable. Y luego en el plástico hay oscilaciones altas, aunque los precios todavía no han bajado. Nosotros utilizamos ya un 35% de PET reciclado, pero el otro 65% en virgen. El problema es que no hay suficiente PET reciclado

¿Y entonces tienen que pagar el impuesto sobre el PET virgen?

El problema es que hay escasez en el mercado porque lo que nosotros producimos se lo quedan una vez reciclado otros sectores, como el textil, con lo que nos cuesta recuperarlo. Tenemos la vocación de alcanzar una economía circular plena y que en cinco años prácticamente todo el PETque usemos sea reciclado, pero para eso necesitamos también unos precios justos y equilibrados. Generamos mucho, pero luego se va a hacer otras cosas y nos obliga a importar y eso es caro.

¿Y cuánto pese actualmente el vidrio?

El vidrio se usa fundamentalmente para formatos pequeños. En litros podemos estar más o menos en un 85% de PET y un 15% de vidrio, pero si hablamos en número de botellas sería un 80% y un 20% respectivamente.

"España es el cuarto país de Europa que más agua mineral consume por habitante, por detrás de Alemania, Italia y Francia"

¿Cómo están evolucionando los márgenes?

Somos empresas muy intensivas en capital y llevamos a cabo una optimización de los márgenes con productividad. Si vendes más, los costes no crecen de forma lineal. Somos más rentables porque las plantas trabajan de forma eficiente. Tenemos unos niveles de productividad muy alta.

¿Cómo está el consumo de agua mineral en España?

Tenemos un nivel alto, con un consumo per cápita de 132 litros al año, que aunque lejos de los objetivos de la OMS, que recomienda dos litros diarios, está muy bien. La gente consume agua mineral con regularidad. En la actualidad, España es el cuarto estado de la UE en producción de agua mineral. Estamos por detrás solo de Alemania, Italia y Francia, que son países con una gran tradición termal. Hay que tener en cuenta que el origen del sector está en los balnearios.

¿Y cómo está evolucionando?

El consumo de agua mineral en España lleva más de 20 años subiendo. Es cierto que tuvimos una caída a raíz de la crisis en 2008 y luego en la pandemia, pero hay cada vez un mayor interés por llevar un estilo de vida sana, que ha hecho que el producto mantenga una tendencia al alza de forma prácticamente constante. Cada vez hay más jóvenes por ejemplo consumiendo agua mineral en las terrazas. Es un producto puro, equilibrado, que complementa la dieta y que tiene un precio bajo.

¿Qué peso tiene la hostelería para el sector?

El 30% de las ventas son en hostelería y el 70% en las tiendas.

"No hemos podido trasladar al mercado todo el aumento de costes que hemos tenido ni subir precios en la misma proporción"

¿Está exportando el sector?

El agua viaja mal. Es un sector al que la logística penaliza mucho y para poder exportar necesitas tener una marca muy sólida que permita compensar los costes. Algo se exporta, pero son porcentajes pequeños. El 98% de lo que se produce se dirige al consumo nacional.

¿Hay interés de nuevas empresas por el sector?

Es un sector maduro y no es fácil crear una nueva marca. Pero es cierto que hay grupos alimentarios que han optado por incorporar el agua mineral a su portfolio porque lo complementa muy bien e incrementa la rentabilidad. Pero es difícil que entren nuevas marcas, mucho hueco no hay. En precio es muy difícil porque somos muy competitivos y con marcas con mucha trayectoria y calidad.

¿La marca blanca tiene mucha penetración?

Sí, de más del 40% porque el precio en la distribución pesa mucho. Al contrario que en otros sectores, sin embargo, aquí la legislación es muy estricta y hay que identificar el manantial.