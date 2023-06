Philip Morris apunta a España: "Está a la cola de Europa en el uso de alternativas a los cigarrillos"

Daniel Cuevas, nuevo director general de Philip Morris en España y Portugal, ha admitido hoy en una presentación ante los medios que "la velocidad de la transformación del cigarrillo a productos mucho menos perjudiciales en el caso español está siendo mucho más lenta en el mercado español que en realidades muy similares", habiéndose quedado a la cola

Según Cuevas, "mientras que en ciudades como Lisboa, Roma o Atenas la cuota de mercado de Iqos (el dispositivo de Philip Morris para calentar tabaco) supera el 25%, en Madrid es de solo un 5%. Así, mientras que en Italia hay tres millones de consumidores de Iqos en España apenas se llega a 300.000 y la cuota apenas supera en el conjunto del país el 2%. Cuevas ha puesto como ejemplo a Suecia, donde el porcentaje de fumadores es de solo el 5% "y eso ha sido posible gracias a que se han incentivado alternativas".

El máximo responsable de la tabaquera ha querido dejar claro que "podemos llevar a cabo esta transformación pero necesitamos la colaboración de toda la sociedad". Uno de los principales problemas que hay, en su opinión, es de la "confusión que hay entre los consumidores porque, entre otras cosas, no se entiende bien la diferencia entre calentar o quemar tabaco".

Cuevas ha insistido en que hay más de 50 estudios independientes y múltiples publicaciones que demuestran que los dispositivos para calentar tabaco son menos nocivos. "Hemos invertido 10.700 millones de dólares (cerca de 10.000 millones de euros) en buscar estos productos. No entiendo que se ayude a la transformación del sector del motor o al sector enegético y, en cambio, con nosotros no se abra ni siquiera un diálogo". Para el director general de Philip Morris, "una persona que no fume no debe empezar a hacerlo, pero alguien que ya fuma tiene derecho a pasarse a alternativas mejores".

Para poder acometer la transformación, Philip Morris está incrementando su inversión en España y en los últimos cuatro años ha triplicado su plantilla, pasando de 400 a 1.200 trabajadores, además de invertir en toda la cadena. "Estamos invirtiendo en la comercialización de Iqos y hemos creado centros digitales de información, que están en Extremadura y que cuentan ya con 130 trabajadores", ha dicho Cuevas. "Vamos a incrementar de forma muy importante la inversión pero no podemos hacerlo solos", ha sentenciado.

Jacek Olczak, consejero delegado de Philip Morris International (PMI), reclamó ya el pasado mes de mayo en Londres a los gobiernos de todo el mundo que aceleren el fin de los cigarrillos.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, políticos y legisladores de todo el mundo, Olczak declaró que "los cigarrillos deben estar en los museos" y que las políticas actuales para reducir la prevalencia del hábito de fumar no están funcionando lo suficientemente rápido y pueden estar prolongando el hábito de fumar.