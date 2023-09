Este usuario ha probado el 'Modo Acción' de la cámara del iPhone 15 y los resultados son increíbles

Si hubiera una característica claramente identificativa en los iPhone, esta tendría que ser la cámara. Desde hace años este ha sido el aspecto más diferencial frente a modelos de otros fabricantes, y la compañía de la manzana lo sabe y por ello gran parte de la innovación que presentan en sus nuevos lanzamientos consisten en funciones y herramientas para tomar mejores fotos y vídeos.

No ha pasado ni una semana desde que el iPhone 15 llegó a las tiendas para que los usuarios pudiesen comprar y probar todo lo nuevo que ofrece este nuevo teléfono. Como decíamos entre los aspectos más destacados de este nuevo terminal, y en concreto las versiones Pro de este, de lo más destacado que hay es la cámara, sobre la que ya te contamos cómo era y qué ofrecía.

Y mientras eso nos puede dar una idea de todo lo que puede ofrecer la cámara del iPhone 15 Pro y Pro Max, no es hasta que los usuarios comienzan a probar de primera mano esta herramienta que podemos saber y conocer más a fondo que nos brinda la nueva tecnología de Apple.

En el caso de hoy nos centramos en la segunda generación del 'modo acción' de la cámara del iPhone 15, donde el fotógrafo profesional Tyler Stalman nos ha mostrado que aplicaciones le piensa dar para su trabajo. El 'modo acción', es una modalidad de la cámara que como bien indica su nombre está pensada para casos en los que la cámara está en movimiento.

Tras probarlo, Stalman ha declarado que es "probablemente mi momento favorito" y es que para un fotógrafo, el resultado del vídeo con zoom usando el 'modo acción' es increíble. El vídeo, que se ha vuelto viral en redes por el resultado, muestra claramente la calidad de la cámara a la hora de tomar vídeos en movimiento.

Probably my favorite moment in the #iPhone15 review, have you tried zoom + walking + action mode? pic.twitter.com/F0Qpo5FnO6