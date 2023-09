El gran 'pero' que tiene el iPhone 15 por culpa del cargador tipo C

Hace menos de una semana del tan esperado lanzamiento del nuevo iPhone 15, una nueva generación de el smartphone más famoso y codiciado del mundo. Y aunque lo cierto es que en términos generales tampoco es que haya tantos cambios con su antecesor, sí que hay ciertas diferencias y mejoras.

Sin duda, una de las más señaladas es la del tan esperado cambio del puerto de carga, que después de más de 11 años, Apple ha cambiado su cargador Lighting, que solo usaban los iPhone, por el puerto de carga tipo C, el establecido como estándar para dispositivos electrónicos en todo el mundo.

Desde la compañía de la manzana aseguran que esta decisión es "para hacerte la vida más fácil" al poder conectar tu iPhone, iPad, Mac o AirPods con el mismo cargador, pero en realidad esto se debe a una victoria de la Unión Europea al presionar al gigante americano para cambiar su puerto de carga y poner el mismo que las demás compañías.

Pero como era de esperar Apple ha cedido, pero iba a llevar los cambios a su terreno y mientras han cumplido con su promesa a la UE (si no les iban a prohibir vender en el territorio de la UE) siguen dando la nota en este aspecto.

Esto es porque a pesar de que todos los iPhone 15 en cualquiera de sus versiones llevan cargador tipo C, hay importantísimas diferencias (para mal) en comparación con los cargadores de los dispositivos Android, pero ya no solo eso, sino que dentro de las versiones de esta nueva generación hay modelos con conectores "de segunda".

Como podrás imaginar, los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Por Max llevan los mejores USB C, ya que admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps con una potencia de carga rápida de 20W. Mientras que las versiones de los iPhone 15 y iPhone 15 Plus tan solo admiten USB 2.0 con una velocidad máxima de 480 Mbps, o lo que es lo mismo, 20 veces más lenta a pesar de en lo que se refiere a la carga rápida tienen la misma potencia.

Velocidades de hace más de 20 años

El problema es que estas velocidades están anticuadas, y para poner algo de contexto, el Xiaomi Redmi Note 12 4G (valorado en 139 euros) cuenta con una potencia de carga de 30W y vale casi 1.000 euros menos.

Pero este ya no es el único problema de estos cargadores tipo C, ya que por lo que hemos podido saber el cable que viene en la caja de tu nuevo iPhone, sea la versión que sea, es un cable tipo C compatible con USB 2.0. Eso significa que en el caso de que quieras exprimir al máximo las capacidades de tu iPhone 15 Pro o Pro Max vas a tener que comprarte otro, y como no Apple ofrece el suyo oficial por el "módico precio" de 35 euros.