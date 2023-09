Apple cede y la Unión Europea consigue cambiar uno de los principios más inamovibles de la compañía

Apple es sin duda uno de los fabricantes de telefonía y tecnología en general más importantes del mundo, esto ha hecho que sus productos sean bastante caros principalmente porque ofrecen cosas que otros no. Pero lo distinto no siempre es bueno, y en lo que se refiere al tipo de cargador de los iPhone, esto era un atraso que tenía la compañía.

Esto es porque hasta ahora, estos teléfonos usaban un puerto de carga tipo Lightning, único y exclusivo de Apple y por lo tanto otros dispositivos no podían usarlo y viceversa. Lo que hacía que solo podías cargar tu iPhone con un cargador oficial de Apple que a su vez había que comprar por separado.

Pero desde hace unos años la UE se ha plantado contra las grandes tecnológicas, y ejerciendo el poder que tiene sobre su territorio ha conseguido un cambio histórico para todo el mundo. Lo cierto es que los rumores de que esto iba a ocurrir llevan corriendo varios meses, pero ahora desde Bloomberg están casi asegurando que el próximo iPhone 15, que será presentado el próximo 12 de septiembre, llevará un puerto de carga tipo C, como el resto de los demás smartphones y dispositivos.

Es cierto que no se ha confirmado que el cambio se aplicará a todos los países, pero parece poco probable que Apple invierta en diseñar "iPhone 15 europeos" y en iPhone 15 para el resto del mundo.

Ventajas que supone este cambio

Este es un cambio para mejor, primero porque gracias al puerto de carga tipo C los usuarios podrán usar un mismo cable para cargar su iPhone, su iPad y su Mac, además de que cargarán más rápido en determinados momentos.

A su vez, la transmisión de datos tendrá velocidades más altas y como no, ya no tendrás que llevar tu cargador de iPhone allá donde vayas, porque será compatible con el resto de los cargadores de otros fabricantes.

Dicho esto, es bastante probable que la compañía fundada por Steve Jobs tenga un as bajo la manga, ya que este cambio de tipo de cargador le va a hacer perder a Apple muchos ingresos que tenía debido a su tipo de cargador especial y único, por lo que es bastante probable que hayan ingeniado algo para poder venderte su propio modelo de tipo C y que no uses uno viejo que tengas por casa.