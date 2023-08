Apple es el gran ganador de la llegada de Messi a la MLS y el auge del fútbol en EEUU

No hay dudas de que el fútbol es el deporte número uno del mundo, y en la gran mayoría de países es el deporte más seguido, lo que tiene como consecuencia directa que sea el entretenimiento que más dinero genera.

Solo nos tenemos que fijar en España para ver como las principales compañías de televisión o de retransmisión de contenidos deportivos tienen auténticas batallas campales para hacerse con los derechos del fútbol y pagan enormes cantidades de dinero para ello.

Sin embargo, en EEUU el fútbol, mal llamado "soccer" ahí, no es tan popular ya que otros deportes como el baloncesto, el beisbol, el fútbol americano o el hockey son mucho más practicados y tienen mucha más tradición.

Pero, a decir verdad, desde hace unos años EEUU ha dado un vuelco a esto y poco a poco este deporte está creciendo por todo el país. Esto es principalmente porque están invirtiendo muchísimos millones a que el fútbol crezca en el país, y la llegada de quien es para muchos el mejor jugador de la historia es una declaración a los cuatro vientos.

Y si bien es verdad que la llegada de Messi a la liga estadounidense convierte a toda la competición en ganadora, sobre todo a su nuevo equipo, el Inter de Miami, el verdadero ganador es otro. Se trata de Apple, y como ha demostrado en numerosas ocasiones la compañía con sede en Cupertino tienen un buen ojo para detectar los negocios que están a punto de despegar.

Y es que en 2022, la compañía fundada por Steve Jobs compró los derechos de la MLS hasta 2033 por 2.500 millones de dólares. En febrero de este año, la compañía anunció la llegada de esta liga a su plataforma de retransmisión de contenidos, Apple Tv, pero no solo para EEUU sino que se iba a poder ver desde cualquier cuenta en cualquier parte del mundo.

En junio, Messi anuncia su llegada al Inter de Miami, y de la noche a la mañana, la liga estadounidense gana un importantísimo foco de atención, del cual Apple no ha dejado de beneficiarse.

Y es que como ha señalado uno de los propietarios del nuevo equipo de Messi, el número de suscriptores al pack de todos los partidos de esta temporada en la MLS ha crecido incluso más del doble que el año pasado. Al igual que la cantidad de suscriptores de habla hispana ha crecido más de un 50% tras el anuncio de la llegada del astro argentino.

The Messi Effect is real! ???? Subscribers to #MLSSeasonPass on @AppleTV have more than doubled since Messi joined @InterMiamiCF. Also, Spanish language viewership on #MLSSeasonPass on @AppleTV has surpassed over 50% for Messi matches and continues to rise. How exciting for a truly… — Jorge Mas (@Jorge__Mas) August 10, 2023

Pero esto ya no es lo único, y mientras el fútbol no deja de crecer en el país, las expectativas son todavía mayores, ya que para 2026 el Mundial de fútbol se celebrará en EEUU, Canadá y México y Apple también se ha hecho con los derechos televisivos.

De nuevo, la compañía de la manzana ha realizado una jugada mágica en los negocios, adelantándose a todos y haciéndose con un mercado que previsiblemente no va a hacer otra cosa que crecer.