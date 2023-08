El cambio que Musk quiere que Apple haga específicamente para él

Debido a su modo de actuar, es fácil pensar que Elon Musk se cree la persona más importante del mundo, y es que el magnate parece que hace y dice cuanto quiere sin apenas consecuencias, y como nadie le para los pies, sigue haciéndolo. La última del dueño de Twitter/X es querer que Apple haga un cambio en su política de su tienda de apps, cosa que hasta ahora nunca han hecho.

Desde su llegada a Twitter, Elon Musk no ha hecho otra cosa que cambiar la plataforma y las funcionalidades que tenía. Todo esto forma parte de un proyecto mucho más grande que la red social, y es que la intención del que es de nuevo el hombre más rico del mundo es crear una super app llamada X.

Twitter (ahora llamado X) está evolucionando hacia esta super app, y entre los cambios más recientes encontramos el relanzamiento de las retransmisiones en directo, lo que supone una ofensiva de la plataforma de Musk contra otras del tipo de Twitch.

Como explicaba el magnate, los creadores de contenido podrán generar ingresos a partir de estos directos y de las personas que se suscriban a su canal. Y aunque en un principio dijo que la compañía no se llevaría nada durante el primer año que estos streamers publicaran desde Twitter, Musk ha extendido esta oferta de por vida.

Super Important to Support Creators!



If you can afford it, please subscribe to as many creators on this platform as you find interesting.



People from every corner of the world post incredible content on ????, but often live in tough circumstances, where even a few hundred…