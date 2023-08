Musk saca músculo (literalmente) y presenta la renovada función que va a competir con Twitch

La televisión tradicional pierde cada vez más en favor de los streamers, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Este hecho no pasa desapercibido por nadie, y por esa razón son cada vez más empresas aquellas que se suman a la fiesta de las retransmisiones en directo.

Y es que visto lo que pueden generar los eventos organizados por el streamer Ibai como La Velada del Año o la propia Kings League, sería de tener poca visión empresarial no apuntarse a esta moda. Y otras cosas no, pero es innegable que Elon Musk tiene buen ojo para los negocios, no solo porque es el hombre más rico del mundo, sino porque es propietario de algunas de las empresas más exitosas y punteras que existen.

Bien es cierto que en lo que se refiere a la gestión de Twitter, parece que el magnate está dando algunos palos de ciego, señalando el cambio de logo como uno de los más recientes y polémicos, aunque no el único.

Pero es que Musk está reconvirtiendo Twitter, en X, una super app desde la cual los usuarios podrán realizar todo tipo de actividades y gestiones. Desde hacer llamadas o enviar mensajes hasta hacer una transferencia bancaria, lo que quieras hacer sin la necesidad de salir de su plataforma.

Y como parte de esta evolución hacia un servicio del que puedes hacer prácticamente cualquier actividad disponible en internet, Musk y el equipo de Twitter acaban de lanzar las retransmisiones en directo.

Lo cierto es que en realidad se trata de un relanzamiento de esta función, ya que la compañía ha lanzado estas retransmisiones basándose en Periscope, una de las primeras apps que ofrecían directos y que se popularizaron mucho durante unos años entre famosos, por ejemplo, el futbolista Gerard Piqué fue un usuario bastante activo.

Según pudimos saber a principios de mayo, cuando el equipo de Twitter comenzó a trabajar para relanzar esta herramienta, los vídeos publicados de manera nativa en la app (es decir, publicados desde Twitter) tienen mejor promoción por parte del algoritmo de recomendaciones y por lo tanto más alcance.

A su vez, explicaron que los creadores de contenidos que sean usuarios de Twitter Blue podrán recibir ingresos por sus retransmisiones y como acaba de anunciar ahora, Twitter no se quedará con nada que estos generen hasta que los ingresos superen los 100.000 dólares.

Sin duda, dado la masa de usuarios que tiene Twitter, además de los alicientes de llevarse todo lo que generas y las laxas políticas sobre lo que se puede decir y hacer en Twitter, es más que probable que muchos streamers se planteen dar el salto y abandonar Twitch y otras plataformas a favor de la red social.