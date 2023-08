Lo último de Musk para las empresas: 2.000 dólares al mes o pierden el verificado dorado

Desde el principio, Elon Musk está tratando de recuperar los 44.000 millones de dólares que le costó Twitter. Para ello ha hecho de pago funciones y apartados que hasta ahora eran gratuitos e incluso ha creado nuevos para ingresar desde otras fuentes, siendo el cobro por verificar tu cuenta uno de los más polémicos de la era del magnate.

La verificación en redes sociales es un instrumento importante, sobre todo para cuentas oficiales de personas famosas o de empresas, ya que es la manera que hay para identificar cuando se trata de una compañía o persona legítima o no.

A Musk, a pesar de decir siempre que busca la verdad, esto no le pareció importante y se mantuvo firme con la idea de quien quería demostrar que ese era su perfil oficial tenía que pagar. Obviamente millones de usuarios se mostraron en contra, pero cuando cientos de perfiles fueron suplantados y crearon un caos total en la app, muchos (sobre todo las empresas) no vieron otra opción que contratar la verificación.

Ahora todo el mundo que pague puede obtener un verificado por unos 8 dólares al mes, no obstante, para las empresas este tick de identificación es bastante más caro, llegando a costarles 1.000 dólares al mes para obtener el identificativo dorado.

Sin embargo, como ha descubierto The Wall Street Journal, para Musk esto no era suficiente y debido a que la publicidad es la principal fuente de ingresos de la app, el magnate quiere más. Es por ello que al parecer Twitter ha enviado un email a empresas de EEUU y de Reino Unido en la que explican que, si aparte de la mensualidad por el verificado, si no gastan más de 1.000 dólares en anuncios de la app, perderán la verificación.

Según cuentan, esta nueva norma se comenzará a aplicar a partir del 7 de agosto y a partir de entonces aquellas compañías que no hayan gastado 1.000 dólares en publicidad en los últimos 30 días o 6.000 dólares en los últimos 180 días, sus cuentas dejarán de estar verificadas.

Eso significa que como mínimo para mantener esta verificación dorada las compañías tendrán que pagar a Twitter unos 2.000 dólares mensuales, algo bastante descabellado si pensamos que hace menos de dos años esto era totalmente gratuito.

Twitter ha convertido la publicidad en uno de los cimientos de la nueva app 'X', siendo el ejemplo más claro que su actual CEO, Linda Yaccarino, una experta en esta materia ya que previamente era jefa de ventas para la cadena televisiva NBCUniversal y un nombre establecido dentro de esta industria.

Ahora las empresas se enfrentan al enorme dilema de pagar 2.000 dólares mensuales a Elon Musk o quedarse sin el verificado y jugársela a que alguien les suplante, aunque no olvidemos que también tienen una tercera opción, la de abandonar esta red social y pasarse a Threads, aunque por lo menos por ahora esto será menos probable.