Nueva polémica de Elon Musk: retiran una 'X' gigante y fluorescente de un edificio por las quejas de los vecinos

Poco a poco la transición del nuevo logo de Twitter se está aplicando en todos los smartphones, ordenadores, tablets y demás dispositivos o lugares desde donde te podías conectar a la app, y es que el mítico pajarito ya forma parte del pasado.

Y como parte de esta transición, la compañía también quiso aplicar el cambio a su sede en la ciudad de San Francisco (EEUU), un edificio icónico por ser el de Twitter. Lo cierto es que hay pocas personas que parecen contentas con el cambio de logo, salvo este usuario que podría ganar un dineral gracias al nuevo símbolo 'X'.

Pero ya no son solo los nostálgicos y puristas de la red social, sino que los vecinos de San Francisco también han sufrido las consecuencias de este cambio, aunque por suerte para ellos, estos sí que le han ganado la partida a Elon Musk.

Esto es porque, como parte de esta transición del viejo logo al nuevo, la compañía ha renovado la identificación de su edificio y cambió el viejo y mítico cartel de Twitter que estaba situado en el lateral de la sede, por una 'X' gigante y fluorescente colocada en el tejado de este.

El problema ha sido que el antiguo cartel era discreto (dentro de lo que cabe), mientras que el nuevo era todo lo contrario y estaba pensado para que a cualquier hora y desde cualquier lugar de la ciudad se pudiera ver.

Sin embargo, a los dos días de colocarse el Departamento de Inspección de Edificios de San Francisco ha obligado a Twitter a retirar este nuevo y luminoso cartel después de recibir hasta 24 denuncias por parte de vecinos y funcionarios de la ciudad que alegaban que este cartel no era seguro, era molesto para los residentes y que se había colocado sin el permiso pertinente, según recogen desde EFE.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD