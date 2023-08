Siguen volando las pullas entre Zuckerberg y Musk: la fecha del combate podría estar confirmada

En los últimos tres años, los combates de boxeo o de artes marciales entre famosos se han popularizado mucho, llegando a ser peleas con incluso más espectadores que eventos profesionales. Esto es porque la gente tiene interés en ver como celebridades se parten la cara, y sin duda uno de los combates más esperados es el de dos de los magnates más importantes de la tecnología: Elon Musk y Mark Zuckerberg.

La rivalidad entre Musk y Zuckerberg ya va mucho más allá de la competencia entre empresas, no se gustan en lo personal, y eso lo han dejado más que claro en más de una ocasión. Por eso, cuando a finales de julio ambos comenzaron a lanzarse dardos envenenados y acabaron diciendo (siempre a través de redes sociales) que estarían dispuestos a un combate en la jaula, el mundo vio más que probable que esto ocurriera.

Y a pesar de que cada uno ha mostrado videos entrenando, y que personas cercanas a ellos han confirmado que han estado preparándose, lo cierto es que parecía que las probabilidades de un combate se estaban diluyendo. No obstante, este fin de semana las cosas han dado un nuevo vuelco, ya que cada uno, desde su propia red social (Twitter y Threads) han lanzado más de una pulla al otro.

Todo comenzó por que Musk ha relanzado la función de transmisiones en directo dentro de Twitter, y en el primero de los directos aparece haciendo el tonto levantando una pesa, y cuando los usuarios le preguntaron por qué había hecho eso respondió: "Estoy levantando pesas durante todo el día, preparándome para la pelea. No tengo tiempo para hacer ejercicio, así que las llevo al trabajo."

Parece que le hizo tanta gracia esto, que continuó jugando con la llegada de esta función y la pelea contra Zuckerberg, por lo que añadió que el combate se retransmitiría desde Twitter, y que el dinero generado sería donado para los veteranos de guerra.

A lo que el dueño de Meta no se pudo morder la lengua, y contestando a Musk desde Threads, le soltó el primero de los dardos: "¿No deberíamos utilizar una plataforma más fiable que realmente pueda recaudar dinero para obras benéficas?".

Pero no se quedó solo aquí, si no que un poco más tarde volvió a echarle leña al fuego diciendo "Estoy listo hoy. Sugerí 26 de agosto cuando desafió por primera vez, pero no ha confirmado. No tengo muchas esperanzas de que ocurra."

Ahora la pelota está en el tejado de Musk, quien previsiblemente y teniendo en cuenta su personalidad no tardará en aceptar la fecha o proponer otra, pero ahora sí que sí parece que el combate está más cerca.