Pelea entre millonarios: Musk reta a un combate en la jaula a Zuckerberg y este le pide la ubicación

No es ningún secreto que Elon Musk y Mark Zuckerberg, dos de los hombres más ricos del mundo e importantes en el sector tecnológico, no se llevan bien. Su rivalidad es conocida desde hace años, pero se ha intensificado más desde la compra de Twitter por parte del dueño de Tesla, y ha llegado a tal punto que ambos están dispuestos a acabar con este "beef" en un combate sobre el ring.

Desde siempre Musk ha sido un usuario más en Twitter, y es que, a pesar de sus millones, de ser la cara visible de numerosas empresas y ahora de ser el dueño de la plataforma, nunca ha dejado de tuitear y decir lo que le ha dado la gana, incluso "aunque eso le cueste dinero".

Por eso no fue tan sorpresa que contestando a un tuit en el que se hablaba de la app que estaba preparando Instagram para convertirse en el rival de Twitter, Musk dijese "Estoy seguro de que la Tierra no puede esperar a estar exclusivamente bajo el pulgar de Zuck sin otras opciones." de manera irónica lanzando un dardo a Zuckerberg.

Aunque no se quedó aquí, debe ser que Musk estaba aburrido o enfadado con el dueño de Meta, ya que cuando otro usuario le dijo que tuviera cuidado con lo que decía ya que Zuckerberg hacía jiu-jitsu, Musk soltó "Estoy listo para un combate en la jaula si él lo está".

I'm up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

La jaula se refiere al octágono donde se producen las peleas de artes marciales mixtas donde el ring está rodeado por una celda. Obviamente este comentario generó mucha expectación, ya que el morbo de ver a los dueños de algunas de las empresas más importante y utilizadas en el mundo pegarse, sería algo que nadie se querría perder.

A estas alturas todos conocemos a Musk y sabemos que tiene una lengua larga, la cual no le gusta morderse. Pero por el contrario, Zuckerberg es muy tranquilo y nunca busca polémica o problemas, por eso que el CEO de Meta haya contestado a Musk ha llamado tanto la atención.

Instagram de Mark Zuckerberg

Y es que, desde su cuenta de Instagram personal, Zuckerberg ha contestado a Musk mediante una captura del tuit en el que se podía leer "Mándame la ubicación", dejando caer que él también está dispuesto a pegarse.

Se sabe que Zuckerberg se ha formado durante años en distintas artes marciales además de que recientemente se supo que también hacia una rutina de entrenamiento militar que no todo el mundo sería capaz de terminar. Podemos estar bastante seguros de que si esto ocurriese sería sin duda el combate del año y quizás no sea una tontería, ya que si lo organizan ellos mismos los ingresos generados podrían cubrir los agujeros que tienen sus respectivas compañías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mark Zuckerberg (@zuck)