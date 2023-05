Musk no se muerde la lengua: "Diré lo que quiero decir y si la consecuencia es perder dinero, que así sea"

Todo el mundo sabe que a Elon Musk no le gusta morderse la lengua, de hecho, esta es la principal razón por la que el magnate es muchísimo más mediático que otros empresarios y mientras la notoriedad se suele traducir en ingresos, hay casos en los que ocurre todo lo contrario, pero eso no va a hacer que el dueño de empresas como Twitter, Tesla o Space X vaya a cambiar como es.

Ha sido durante una entrevista para el medio estadounidense CNBC en el que Musk ha dejado muy clara su posición sobre lo que hace y dice en Twitter (o en cualquiera de sus empresas) es su responsabilidad y que no tiene pensado cambiar.

Para poner un poco de contexto, Musk es una persona muy activa en Twitter, esta misma razón, además de que la señaló como su "app favorita" es por la que se lanzó a comprarla. Desde su perfil, Musk se muestra como es y a diferencia de muchos otros CEOs y compañeros de industria, hace bromas, comparte memes y no duda en posicionarse políticamente cuando lo cree oportuno.

Musk aboga por la libertad, aunque esta suele ser aquella que él cree que es la verdad, haciendo que en muchas ocasiones lo que dice a través de la red social repercuta directamente en sus negocios. De hecho, al ser preguntado directamente por ello, Musk citó la película 'La princesa prometida' diciendo: "Ofréceme dinero, ofréceme poder, no me importa" para luego añadir "Yo diré lo que quiera decir, y si eso me cuesta dinero, que así sea".

Lo cierto es que no es tan sorprendente la tajante respuesta del magnate, no obstante, los límites de su libertad de expresión seguramente se verían reducidos si la fortuna de este desapareciera. Es verdad, que esto sería algo muy poco probable pero no tan disparatado.

Esto se debe a que acabamos de saber que Twitter ha perdido más de 40 millones en ingresos por publicidad después de que dos importantes marcas retiraran sus anuncios en la red social tras recibir "Notas de la Comunidad"; un apartado que incluyó Musk en el que algunos usuarios determinados pueden añadir notas aclarativas y de contexto a un tuit.

Twitter reportedly lost $40M in ad revenue after two notable companies received community notes on their ads pic.twitter.com/hFDFPr00wW — Dexerto (@Dexerto) May 17, 2023

Aunque esto es solo la última, ya que hace unos meses también informamos que la compañía había pasado de ingresar 127 millones a tan solo 48 en publicidad. Tendremos que ver cuándo entre su sustituta Linda Yaccarino, si los tuits del magnate se relajan o si seguirá diciendo lo que le apetezca y cuando le apetezca.