"Imprudente e impaciente": así valora Jack Dorsey (ex CEO de Twitter) la gestión de Musk

De pasar de ser "la única persona en la que confía" para salvar Twitter hace más de un año a resumir su gestión como "imprudente e impaciente", Jack Dorsey fundador y ex CEO de la red social del pajarito habló sobre cómo ha visto la gestión del magnate durante este tiempo al timón de la plataforma.

Durante una entrevista para el canal de YouTube 'Breaking Points', una de sus primeras desde que abandonó el cargo de CEO de la red social, Jack Dorsey ha dado su opinión sobre varios temas, entre los que ha llamado la atención lo que piensa ahora sobre la gestión de Musk y su toma de decisiones.

Dorsey será recordado siempre como la persona que puso la mano en el fuego por Musk cuando se anunció la compra de la red social por 44.000 millones de dólares, diciendo que el también dueño de empresas como Tesla o Space X era la persona indicada y que ahora "todo estaba en el sitio correcto".

Sin embargo, el tiempo no le ha dado la razón, sino más bien lo contrario y aunque la red social siga funcionando bien lo cierto es que vive uno de sus peores momentos de la historia, por lo menos en términos de popularidad y estabilidad.

Musk ha introducido muchos cambios tanto en funciones como en políticas de la app, y la cosa no ha ido bien, ya que ha tenido que adelantar la llegada de una nueva CEO para tratar de frenar la huida de los patrocinadores y marcas que pagaban por publicitarse en la plataforma.

Según Dorsey, todo comenzó a ir mal en el momento en que Musk trató de salirse de la compra, es decir, desde el principio. "Creo que se estableció una dinámica en la que tenía que ser muy imprudente, tenía que ser impaciente, y tenía que moverse lo más rápido posible lanzando funciones que todavía no estaban preparadas" señaló durante la entrevista.

Aunque también reconoce que no es todo culpa del magnate si no que ambas partes se precipitaron. A su vez, Dorsey no lo ve todo por perdido y también señaló que la llegada de Linda Yaccarino era positiva.

"Confío en que lo resolverá. Tengo confianza en su nuevo CEO", dijo Dorsey. "Poseo el tres por ciento de esta nueva empresa, así que le apoyo". Lo cierto es que no es la primera vez que el ex CEO de Twitter reconoce públicamente su error al apostar por Musk, en su momento el dueño de Twitter no dijo nada al respecto, veremos si esta vez decide defenderse o prefiere mantener el silencio.