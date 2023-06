Twitter va a empezar a cobrarte por enviar mensajes a personas que no te siguen

A pesar de que Twitter sigue siendo una app gratuita, el empeño de Elon Musk de monetizar la red social no para y cada semana lanza una nueva función o prohíbe una determinada práctica con intención de que los usuarios se pasen a la versión de pago Twitter Blue.

Está versión de pago cuesta entre 7 y 11 euros al mes (dependiendo desde donde te conectes) y ofrece varias ventajas como la edición de tuits o recibir el tan codiciado tick de verificación azul. Aun así, la gran mayoría de los usuarios pasan de pagar una suscripción por la app que hasta hace algo más de un año era totalmente gratuita.

Fue este pasado lunes cuando el propio Musk anunció que durante esta semana se iban a introducir una serie de cambios en la app mientras contestaba a un tuit en el que un usuario se quejaba de la cantidad de mensajes directos (MD) que recibía y habían sido enviados por bots.

Este tema le molesta especialmente a Musk, quien desde incluso antes de la compra de la app mostró preocupación por el auge de máquinas que usan Twitter. Y como parte de esta guerra declarada a los bots, el ahora ex CEO de la red social dejó caer que iban a limitar la actividad de enviar MDs a personas o perfiles que no te siguen.

"Como he dicho muchas veces, cada vez es más difícil distinguir entre los bots de IA. Pronto será imposible. Las únicas "redes sociales" que sobrevivan serán las que requieran verificación. El sistema de pago es un medio de verificación que aumenta el coste de los bots en X10.000" decía Musk vía Twitter.

Esto significa que cuando se extienda esta función "esta semana" como dijo Musk, los usuarios que no paguen por Twitter no podrán escribir a personas que no les siguen y viceversa. Y mientras esto tiene su lado positivo, porque así dejarás de recibir spam de bots o en otros casos recibir acoso por MD de personas que no conoces, también hay otros negativos.

Por ejemplo, de esta manera no podrás interactuar con personas que no sigues, algo que complicaría la labor de muchos periodistas o imposibilitaría tener conversaciones privadas con famosos por Twitter.

Lo cierto es que esta función de bloquear mensajes de personas que no te siguen lleva existiendo desde hace varios años, lo que pasa que era una opción y ahora Twitter lo va a convertir en obligación.

Parecía que con el cambio de CEO el ímpetu por hacer que todos los usuarios se pasen a Twitter Blue se iba a reducir, no obstante, estábamos equivocados y para poder ser un participe de esta "plaza de la comunidad global", como define Musk a Twitter, hay que pagarle. A su vez, también está corriendo el rumor que incluso van a limitar el número de MD que puedes enviar en un día si no pagas.