Yaccarino explica su misión en Twitter: quiere convertirlo "en la fuente de información más precisa del mundo"

Fue la semana pasada cuando se anunció el adelantamiento de la llegada de Linda Yaccarino como nueva CEO de Twitter con intención de poder revertir la situación económica de la red social y ahora se ha presentado a los usuarios como tal y se ha dispuesto a resolver dudas sobre su llegada, explicando entre otras cosas, cuál es su objetivo en la app.

Desde que compró Twitter por 44.000 millones de dólares, Elon Musk ha hecho lo que ha podido por tratar de mantener a flote la red social. Lo cierto es que seguramente podía haber hecho un mejor trabajo, si hubiera sido capaz de contenerse y morderse la lengua en más de una ocasión, pero el pasado ya no se puede revertir y por ello Musk eligió a Yaccarino para sacarles de este pozo,

Yaccarino es una mujer con mucha experiencia y respeto en el sector, hasta ahora era la jefa de ventas de la cadena televisiva NBC Universal, compañía a la cual trajo más de 100 millones en ingresos por publicidad durante su gestión.

Esto es justo lo que Musk espera que Yaccarino pueda replicar, y ante la huida de cientos de anunciantes de Twitter, la nueva CEO ha tenido que apresurarse para empezar a enmendar "el desastre" que ha dejado Musk.

Y ya con tan solo sus primeros mensajes representado a la compañía, ha dado a entender que las excentricidades y egos se han acabado y que Twitter vuelve a ser un lugar serio, algo que hacía unos meses que hacía falta.

Yaccarino nos explica qué va a ser Twitter 2.0

Hello Twitter.

People keep asking me: Why Twitter?

So, I'll tell you. ???? — Linda Yaccarino (@lindayacc) June 12, 2023

Con este hilo en la red social, Yaccarino ha explicado cómo va a ser Twitter bajo su mandato. La CEO hizo alusión a una de las definiciones que usaba Musk para la plataforma del pajarito, refiriendose a esta como "la plaza de la comunidad global" y explicando que esta tenía que actualizarse para poder ofrecer un espacio sin filtros y donde cualquiera pueda hablar del tema que quiera.

También como decía Musk, Yaccarino tuiteó sobre la importancia de la libertad de expresión y señaló a Twitter 2.0 como el lugar para conseguirla. Para luego hacer una importante declaración de intenciones "Twitter tiene la misión de convertirse en la fuente de información en tiempo real más precisa del mundo y en una plaza mundial de la comunicación. No es una promesa vacía. Es NUESTRA realidad."

A continuación, añadió que la plataforma estaba viviendo un "momento de reinvención completa" en la que todos somos responsables. ¿Crees que Twitter va a cambiar ahora que Musk ya no es CEO?