La nueva CEO de Twitter adelanta su llegada para intentar detener la sangría de anunciantes

Desde el principio de su mandato, Elon Musk fue claro "estaré dirigiendo Twitter hasta que esté en una buena posición" y luego abandonaría su cargo como CEO de la red social, sin embargo, a no ser que la realidad interna sea otra, la app todavía no ha logrado recuperar los niveles previos al magnate y Linda Yaccarino ha tenido que entrar antes de tiempo a modo de urgencia para ver si puede revertir la situación y acabar con la cascada de abandonos de los anunciantes.

Fue el pasado 12 de mayo, cuando el mundo conoció que iba a suceder a Musk como CEO de Twitter, muchas personas no pensaron que esto ocurriría nunca, ya que a pesar de lo que había dicho el magnate en ocasiones anteriores, lo cierto es que la palabra de Musk no es la más fiable además de que aparentemente el milmillonario parecía encantado dirigiendo su red social favorita.

Al parecer en un principio Musk iba a quedarse como CEO hasta finales de este año, pero la situación se está volviendo tan complicada, que por muy cabezota que sea, el hombre de negocios que lleva dentro parece haber ganado el debate.

Y es que desde su llegada, la obsesión número uno del magnate ha sido la de hacer Twitter rentable, y para ello está tratando de introducir cualquier medida que pueda generar ingresos a la compañía. Desde la versión de pago de Twitter hasta las suscripciones, Musk ha buscado sacarte hasta el último centavo y aun así la empresa sigue perdiendo dinero.

Esto se debe principalmente a que la incertidumbre y decisiones polémicas de Musk no le gustan nada a las marcas que se anunciaban (al igual que no le gustan a millones de personas) y por ello desde su llegada los ingresos de los grandes anunciantes de la red social se desplomaron en un 89%, pasando de más de 71 millones el año pasado antes de la llegada de Musk a tan solo 7,6 millones de dólares en los dos últimos meses.

Linda Yaccarino al rescate

Así se entiende mejor la elección de Linda Yaccarino y su apresurada llegada como CEO de Twitter, como ha confirmado ella misma. Y es que Yaccarino es un nombre ya establecido en la industria de medios de comunicación debido a que hasta ahora era la jefa de ventas para la cadena televisiva NBC Universal.

La nueva CEO de Twitter tiene mucha experiencia y mano para atraer anunciantes y dinero, y es que su gestión en NBC Universal ha traído a la compañía más de 100 millones tan solo en publicidad, algo que seguro que Musk quiere que replique en Twitter.

Parece que el dueño de empresas como Tesla o Space X confía mucho en Yaccarino, ya que no se habría apartado por cualquiera, ahora queda por ver si esta consigue darle estabilidad a Twitter, o si es imposible de mantener a flote este barco.