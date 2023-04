25.000 personas pagan por los tuits premium de Elon Musk en Twitter: está ganando una fortuna

Incluso antes de que se oficializara la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el magnate ya había comentado en varias ocasiones que veía mucho potencial para monetizar varios aspectos de Twitter, y desde su llegada no ha hecho otra cosa que hacerlos realidad.

Primero fue con la renovación de Twitter Blue, la versión premium de la app con la que los usuarios podían acceder a funciones extra además de contar con el tick de verificación que tanto revuelo ha generado estas últimas semanas. Pero esta no ha sido la única medida que ha extendido la compañía para monetizar la app, y es que también lanzaron las suscripciones.

Como con otras redes sociales, los usuarios pueden suscribirse a sus cuentas y perfiles favoritos para acceder a tuits premium, es decir contenidos que los usuarios que utilizan la plataforma de manera gratuita no pueden ver.

Desde que se implementó esta medida, Musk no ha dejado promocionar esta función, y ahora acabamos de entender por qué. No es solo que quiera destacar la nueva herramienta que ha lanzado en su app, sino que después de ver lo que está ganando con las suscripciones de su perfil, todo se entiende mejor.

La fortuna que está generando Musk con las suscripciones

Si bien hace unos días os contábamos el descuido que tuvo Musk cuando publicó una captura de pantalla de su teléfono, en la que se veía que tenía abierta una cuenta secundaria secreta, eso no era lo único que filtró.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.



Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

Sino que como se puede ver, también mostró el número de suscriptores que tenía su cuenta oficial, cuando de normal esa información está tan solo disponible para el creador en cuestión. Como podemos ver, hay casi 25.000 personas suscritas, 24,7K como marca Twitter y a partir de esa cifra podemos hacer el cálculo de lo que estaría ingresando mensualmente Musk por las suscripciones.

Teniendo en cuenta que la suscripción al perfil de Musk ronda los cuatro dólares al mes y que hay más de 24.700 personas que pagan dicha cantidad, podemos hacer el cálculo aproximado de lo que ingresa mensualmente Musk con esta nueva función, algo menos de 100.000 dólares mensuales.

Además, tal y como anunció él mismo durante los próximos 12 meses, los creadores se quedarán con todos los ingresos generados por las suscripciones, por lo que todo esto va directamente a su bolsillo. Hasta ahora, las novedades que había introducido Musk, o había intentado introducir, no habían funcionado como esperaba, pero este movimiento ha supuesto un movimiento maestro para el magnate que por fin (pensará él) está monetizando sus "geniales tuits".