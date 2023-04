Este descuido de Musk podría haber relevado que tiene una cuenta secreta en Twitter

Tener una cuenta principal y otra secundaria en redes sociales es una práctica bastante más común de lo que puedes llegar a pensar, hay personas que las tienen para publicar cosas de manera más privada o porque les da vergüenza hacerlo en la principal, sea como sea tener un perfil secreto no tiene que ser una cosa mala.

Lo malo es que la gente descubra este perfil y quiera saber qué haces con él, y si hay una cosa peor, es que seas tú mismo quién releve el secreto y esto mismo es lo que ha hecho el propio Elon Musk. Como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, desde su llegada a Twitter Elon Musk no lo está pasando bien, su constante empeño en cambiar la plataforma para convertirla en otra cosa le está pasando factura.

Tanto los inversores como los usuarios se están hartando de él y de sus polémicas decisiones, las cuales está cambiando constantemente. La última controversia gira entorno a las cuentas verificadas, ya que la semana pasada entró en vigor que solo los usuarios de pago tendrían el tick azul.

Después de tan solo cinco días, el magnate volvió a retractarse y mientras estaba pendiente de "quedar bien" y enseñar lo buena que era su nueva política ha cometido el error de no fijarse al detalle de la foto que subió a su cuenta.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.



Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

Como se puede apreciar en la imagen del tuit, mientras Musk mostraba una captura de pantalla para hablar de las suscripciones, los usuarios (que siempre están muy avispados) se fijaron en otro detalle. Y es que al lado de la foto de perfil de Musk se puede apreciar otra foto, es decir otra cuenta de Twitter que el magnate tiene registrada en su teléfono.

Para muchos casos, Twitter funciona muchísimo mejor que cualquier equipo de investigación y al poco tiempo descubrieron qué cuenta era. Bajo el nombre @ErmnMusk, este perfil tiene una foto del hijo menor del CEO de Twitter y curiosamente la fecha de activación coincide con la fecha de nacimiento de este.

Lo más extraño es que esta cuenta no tuitea nada que sea especialmente interesante, solo pide que la gente le siga y contesta a algunos usuarios con comentarios sinsentido. Si nos fijamos en las personas que sigue, sí que podríamos pensar que es Musk, ya que sigue a cuentas como la de la NASA, la de Donald Trump o Stephen King, aunque también es cierto que sigue a las Kardashians o a Cristiano Ronaldo.

Por ahora, ni Musk ha eliminado el tuit en el que filtra la imagen, ni ha comentado al respecto, a su vez la cuenta en cuestión no para de ganar seguidores y cada vez son más personas las que están comentado lo ocurrido. Quizás todo esto sea una idea de Musk para desviar la atención del fracaso de la política de los verificados a la vez que la gente sigue hablando de él, que al final es lo que le gusta.