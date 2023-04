Así es como Musk ha perdido 13.000 millones de dólares en dos días

Elon Musk es uno de los hombres del momento. Su nombre suele ir asociado a polémicas declaraciones y decisiones que toma entorno a sus empresas. Pero esta semana ha sido especialmente dura para el magnate, ya que tres de sus empresas más mediáticas, Twitter, Tesla y SpaceX, han acaparado titulares en medios de comunicación de todo el mundo.

Todo comenzó el miércoles, con la publicación de los resultados financieros de Tesla. En este se reflejaba una caída en los ingresos del 20% del primer cuatrimestre respecto al mismo periodo del año pasado. Como consecuencia, el valor de las acciones cayeron un 10% al día siguiente. Posteriormente, los inversores, que dicen acumular 1.500 millones de dólares en participaciones en Tesla, emitieron un comunicado, recogido por la CNBC, en el que instaban a la compañía a incorporar a miembros independientes y a que resolviera los problemas "legales, operativos y de reputación sustanciales". Unos asuntos que ponen "en peligro el valor de la empresa a largo plazo".

Una de las principales preocupaciones de los inversores es la gestión de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores por parte de Musk y Tesla. En esta línea, aludieron a las múltiples demandas que ha recibido la compañía por discriminación racial, ruptura de sindicatos, robo de salarios, acoso sexual y condiciones de trabajo inseguras.

"En lugar de trabajar para abordar los problemas con los reguladores, el director ejecutivo Musk ha hecho tuits y comentarios despectivos, lo que ha alimentado las tensiones", escribieron.

El jueves también fue un punto de inflexión para el empresario y la red social que posee desde octubre de 2022, ya que eliminaron las verificaciones de cuentas en Twitter. De esta forma, solo mantienen este estado las cuentas que paguen una cuota mensual, aunque en algunos de los perfiles más relevantes se ha mantenido. La decisión provocó críticas desde muchas partes, en muchas ocasiones, por la desinformación que esto puede provocar.

