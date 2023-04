El último "ridículo" de Musk: esto es lo que ha hecho para que algunos famosos no se vayan de Twitter

El pasado 20 de abril era la fecha en que Twitter iba a aplicar la retirada de las verificaciones a aquellas cuentas que la habían recibido antes de la llegada de Elon Musk y que no querían pagar por la suscripción a Blue, había mucha expectación con qué iba a pasar y de nuevo el magnate ha quedado retratado por sus decisiones.

En un principio, la retirada de las verificaciones "heredadas" se iba a producir el 1 de abril, sin embargo, llegó dicha fecha y nada ocurrió, ni siquiera una explicación de por qué no había pasado nada. Después, el propio Elon Musk prometió que el día 20 del mismo mes, la compañía iba a proceder a ello y a diferencia de la primera vez Twitter cumplió.

No obstante, desde que Musk llegó a cúspide de la compañía del pajarito su palabra ha ido acompañada siempre de una letra pequeña que pone un asterisco en sus anuncios y lo último que ha pasado lo he vuelto a demostrar.

En efecto desde ayer, aquellos usuarios que no han pagado por la suscripción a Twitter premium han perdido la verificación, Iker Casillas, Kim Kardashian o el expresidente Mariano Rajoy son algunos de los ejemplos notables.

Esto va a suponer un importante lío en la red social, ya que ahora tendrás que prestar atención a todos los detalles antes de saber si la cuenta es legítima o no, ya que las suplantaciones van a crecer, como ya ocurrió en su momento.

Y de hecho ya está ocurriendo, ya que por ejemplo, el Real Madrid mantiene el verificado al ser organización oficial en Twitter, pero el F.C. Barcelona no la tiene. Pero lo peor de todo no ha sido eso, sino que Musk se ha visto "obligado" a pagar de su bolsillo la suscripción de algunos famosos como el jugador de baloncesto Lebron James, el escritor Stephen King o el actor William Shatner porque ellos ya habían dicho que no la iban a pagar.

You're welcome namaste ???? — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Como podemos ver en este tuit, el escritor niega haber pagado por Twitter Blue, a lo que Musk le ha dicho que "De nada", dejando caer que ha cubierto él la suscripción. Aunque la compañía no ha sido tan comprensiva con todo el mundo, y desde ayer también ha actualizado su política para obligar a las marcas a pagar si quieren seguir publicando anuncios en la plataforma.