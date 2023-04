Musk anuncia su nuevo sistema para ayudarte a ganar dinero en Twitter: así funciona

Ganarse la vida publicando contenidos en redes sociales es un trabajo cada vez más común y al que cada vez más personas aspiran a dedicarse a ello. Hacerse un hueco en este mercado no es cosa fácil, ya que no solo tienes que ofrecer un producto que guste a tu audiencia, sino que hay otros factores como la suerte o las herramientas que ofrece la red social en cuestión, ahora Musk con intención de ayudar a los influencers y resto de creadores ha renovado una función para ayudarles a ganar dinero directamente desde Twitter.

Aunque como era de esperar, los creadores de contenido no van a ser los únicos que vayan a monetizar esta función ya que la propia compañía se llevará un porcentaje, y es que Musk está continuamente maneras de generar más ingresos en Twitter.

Lo cierto es que en realidad esta función no es nueva, sino que ha sido actualizada, antes se llamaba "Super Follows" y ahora esto se pasa a llamar "Suscripciones" un nombre más normal y que indica mejor cuál es su intención.

Y al igual que otras plataformas, los usuarios que se suscriban a los perfiles de sus creadores favoritos recibirán contenidos exclusivos. Esto se refiere a que podrán ver tuits, insignias o vídeos que el resto no puede, y en un futuro se espera poder añadir boletines y más funciones exclusivas para los suscriptores.

Precios y requisitos

Pero para tener este tipo de ventajas, los usuarios tendrán que pagar por la suscripción y según hemos podido saber las tarifas van desde los 2,99 dólares, 4,99 dólares y un máximo de 9,99 dólares, dependiendo del precio el usuario tendrás más o menos funciones.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money.



You will receive whatever money we receive, so that's 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor).



After first year, iOS & Android fees — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023

Durante los próximos 12 meses, Musk ha asegurado que Twitter no se llevará nada, aunque recuerda que las tiendas de apps de Google y Apple cobran una comisión del 30% por lo que eso sí que se tendrá que descontar.

Para el segundo año, la comisión de estos servicios se reduce a un 15%, aunque a partir de ese momento Twitter se suma a las comisiones también y como han explicado será una cantidad adicional que dependerá del volumen de los ingresos.

Para poder optar a ganar dinero en Twitter, se han establecido una serie de requisitos, los principales son: la persona tiene que ser mayor de 18 años, tiene que tener como mínimo 10.000 seguidores en la red social y debe de haber tuiteado por lo menos 25 veces en los últimos 30 días, este último requisito se tiene que mantener todos los meses.

En el caso de que te conviertas en una de estas personas, Musk ha dicho que la compañía ayudará a promocionar el contenido que publiques para que llegue a una audiencia mayor. Para activarlo solo tienes que ir a Ajustes y buscar el apartado de Monetización, desactivarlo es igual de fácil, el único inconveniente es que por ahora solo está activo en EEUU.