Musk crea su propia compañía de Inteligencia Artificial: guerra declarada a ChatGPT

A poco que hayas seguido o leído alguna noticia o publicaciones propias de Elon Musk, te habrás dado cuenta de que tiene una personalidad peculiar y que es la típica persona que siempre quiere tener razón y ser el número uno, al igual que un niño pequeño. Por ello cuando ha visto que "sus amigos" (otras compañías tecnológicas) tienen un nuevo juguete (la Inteligencia Artificial), él también tiene que tenerlo, y para ello ha creado una nueva compañía llamada X.AI, con la que planea destronar a ChatGPT.

No hay dudas de que la Inteligencia Artificial (IA) es la tecnología del momento, y es que en cosa de unos meses ha pasado de ser algo muy lejano para el público general a una herramienta que cada vez más personas utilizan y cada día para nuevas utilidades, y es que el uso de la IA ha pasado por ayudar a estudiantes, a cibercriminales y hasta ayudó a un hombre a ganar la lotería.

Es por ello que las grandes compañías tecnológicas no quieren quedarse sin su trozo del pastel, y Microsoft con ChatGPT, Google con Bard o Meta con LlaMa son tan solo algunos ejemplos, aunque solo el primero esté ya funcionando con normalidad. Por eso Musk no podía ser menos y ha creado una nueva compañía llamada X.AI según unos papeles a los que ha tenido acceso The Wall Street Journal.

Aunque este no es el primer contacto del CEO de Twitter con la IA, ya que aunque muchas personas no lo sepan, Musk es cofundador de OpenAI, la compañía que desarrolló ChatGPT. Sin embargo, Musk abandonó la compañía por problemas de poder con el actual CEO de Open AI, Sam Altam, y la llegada de Microsoft como inversor principal de esta IA.

Desde entonces Musk se ha mostrado enfadado con la dirección que había tomado su excompañía y la IA en general, por lo que se ha sido bastante crítico en los últimos meses e incluso llegó a firmar una carta de expertos para frenar el desarrollo de la IA.

Y es que estaba bastante claro de que Musk no soportaba que un proyecto en el que había participado estuviera teniendo éxito sin él, por lo que ha decidido tratar de desbancarles con su nueva empresa. Esta compañía ha sido registrada en el estado de Nevada (EEUU) que destaca y ha sido elegido por el magnate por ofrecer más discreción y protección a la dirección y los directivos de una empresa que otros lugares.

El nombre forma parte del proyecto de crear una "super app" que sirva para todo, y es que como decíamos la semana pasada, Musk tiene registrado el dominio x.com para ir incluyendo todas las empresas que vaya creando.

Sabemos que Twitter pasó a llamarse X.Corp, como parte del movimiento que comentábamos arriba, y ahora Musk aparece con su propia compañía de IA que entrará dentro de este holding. La intención de X.AI es la de desbancar al resto de competidores y para ello el magnate lleva meses contratando a expertos en la materia e incluso empleados de la competencia.