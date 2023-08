El precio objetivo de Apple, Microsoft y Google aumenta a nuevos máximos a pesar de la corrección

Los valores tecnológicos están en la primera línea de las correcciones en lo que va del segundo semestre, solo adelantados por sectores como el automovilístico. Y esta suerte no es distinta en las grandes billonarias de Wall Street: Microsoft, Apple y Alphabet (Google) que fueron los principales contribuyentes a la hora de ver el S&P 500 cotizando en máximos de 16 meses. Desde que arrancó el mes de julio, y con la presentación de los resultados de los dos primeros trimestres del 2023 de por medio, estas tres compañías de Silicon Valley retroceden de media un 8%.

Pero estas caídas no se deben a unos resultados semestrales que hayan defraudado al mercado. Todo lo contrario, han batido las expectativas en los tres casos tanto en ingresos como en beneficios, según el consenso de mercado recogido por Bloomberg. Es el contexto de un consumo en declive ante la débil situación económica que se plantea por las expectativas en la economía china lo que arrastra a la tecnología estadounidense.

De hecho, desde que cerraron el mes de julio el consenso de mercado ha elevado la previsión de ingresos y de beneficio bruto de explotación (ebitda) tanto en Apple, como en Microsoft y en Google, siendo este último caso donde más ha crecido el ebitda esperado para el ejercicio en curso (un 5% más hasta los 122.100 millones de dólares que baraja el conjunto de expertos).

De la mano de la mejora de las valoraciones se ha elevado a su vez el precio objetivo del consenso que, después de la reciente corrección, deja un potencial por delante de casi el 20% de media con una recomendación de compra clara por parte de las firmas de análisis que recoge FactSet.

A por nuevos altos históricos

Ahora, el consenso de mercado considera que Microsoft (la que más ha caído desde que arrancó el mes) tiene el mayor margen de mejora hasta alcanzar los 392 dólares por acción de precio objetivo del consenso que implicaría superar sus 340 dólares: el actual techo de la tecnológica sobre el parqué. Este nuevo margen de mejora sobre el parqué podría extenderse si consigue cerrar finalmente su acuerdo para adquirir la desarrolladora de videojuegos Activision.

Por su parte, el mercado vuelve a ver a Apple en los 200 dólares por acción que la compañía no ha alcanzado en su historia. Y como no podría ser menos, el mercado también prevé que la propietaria de Google alcance un nuevo máximo por encima de los 150 dólares por acción. Además, Alphabet es, entre las tres, la que menos corrige su precio desde que comenzó el desplome dentro de las tecnológicas.

La mayor parte de expertos considera que la actual corrección responde también a la recogida de beneficios por parte de los inversores después de un rápido repunte durante la primera parte del año. "Las acciones tecnológicas han sido como un ejército que se ha adelantado mucho de sus líneas de suministro", según el responsable de estrategias de CFRA, Sam Stovall. "En este escenario o te retiras o dejas que los suministros se pongan al día", explicó el experto.

El sector tecnológico ha cotizado históricamente caro, pero eso no evita que puedan compararse dentro del sector según las veces que el beneficio queda recogido en su precio de cotización (PER, por sus siglas en inglés). Así, Apple cerrará el ejercicio más barata que Alphabet y Microsoft, según el consenso de mercado recogido por FactSet, con PER inferior a las 30 veces, aunque seguiría siendo Microsoft el valor que ofrecería una mayor rentabilidad a los inversores (ROE).