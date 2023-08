Musk contra Apple y Google: planea eliminar una función que es obligatoria en sus tiendas de apps

Ya no es algo nuevo que Elon Musk vaya en contra de todos los demás y quiera hacer cosas que van en contra de las políticas de otras empresas de las cuales las suyas propias dependen. De nuevo, se trata de un cambio que quiere aplicar en X (antes Twitter) y que supone un problema para la seguridad de los usuarios de la red social.

En concreto, se trata de eliminar la función de bloqueo en esta red social, ya que según él esta "no tiene ningún sentido" mientras que para las dos compañías que tienen las tiendas de app más importantes del mundo, la Play Store de Google y la App Store de Apple, es un requisito imprescindible para cualquier red social.

La función de bloquear sirve para evitar que personas con las que no quieres interactuar lo hagan, es decir, al bloquear a alguien estás impidiendo que vea tu contenido al igual que tú no ves el suyo, además de que no podrá contactar contigo de ninguna de las formas a través de la plataforma.

Esta es una herramienta de seguridad, ya que es la manera que tienen los usuarios de evitar los abusos online, sin embargo, parece que a Musk no le convence (aunque en el pasado la ha usado bastante contra sus críticos) y como ha confirmado a través de su propio perfil de X esta herramienta va a desaparecer, exceptuando en los mensajes directos donde los usuarios sí que podrán seguir bloqueando.

<blockquote class="twitter-tweet"> lang="en" dir="ltr">Block is going to be deleted as a "feature", except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) href="https://twitter.com/elonmusk/status/1692558414105186796?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2023blockquote>

Es importante destacar que seguirá existiendo la función de silenciar, que funciona de manera similar a bloquear, pero menos restrictiva. La diferencia es que a ti no te sale el contenido de la persona, pero en el caso de que quisieses ver sus publicaciones sí que podrías acceder a su perfil, mientras que si estás bloqueado no.

Ya no es solo Musk contra los usuarios, sino que Google y Apple están de por medio

La cosa es diferente a otras de las decisiones excéntricas de Musk, ya que esta vez no solo sería una lucha de los usuarios en contra de la medida del magante, sino que este cambio choca directamente con la política de las tiendas de apps de tanto Google como Apple.

Esto significa que las consecuencias serían mucho mayores, ya que Twitter depende de estas tiendas para que los usuarios puedan acceder a ellas, y como es lógico, para poder aparecer en ellas tienes que seguir sus reglas.

Si Musk decidiese hacer esto, tanto Google como Apple podrían retirar la red social de sus tiendas de apps, y los usuarios tendrían que descargar la app desde otra página, exponiéndose a los riesgos de ciberseguridad que tiene esta poco recomendable práctica.

Recordemos que no es la primera vez que Musk decide ir en contra de las políticas de Google o Apple, recientemente ya pidió a la compañía de la manzana que cambiase su política de comisiones por compras dentro de una app (cosa que no ha ocurrido) al igual que ya violó la política de Apple en otra ocasión, al cambiar el nombre de Twitter a X, ya que hasta ese momento estaba prohibido que hubiera apps nombradas con una sola letra.

Musk es el tipo de persona que cree que puede hacer todo lo que le dé la gana cuando le dé la gana, veremos si Apple y Google deciden darle una lección, o si como ha ocurrido en otras ocasiones, el magnate se sale con la suya.