Meta (Facebook) despedirá al 13% de su plantilla para ser "más ágil y eficiente"

Los despidos masivos en Twitter tras la compra de la compañía por parte de Elon Musk no son una excepción en las grandes tecnológicas estadounidenses. Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, va a "dejar ir a más de 11.000" empleados, esto es, alrededor del 13% de su plantilla.

The Wall Street Journal ya avanzó a comienzos de semana que la compañía liderada por Mark Zuckerberg iba a llevar a cabo un fuerte recorte de su fuerza laboral. Tal y como anticipó el periódico norteamericano, los despidos han sido anunciados oficialmente hoy. Ha sido a través de una carta del propio consejero delegado y fundador.

"He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y dejar ir a más de 11.000 de nuestros talentosos empleados", ha informado Zuckerberg en su misiva, en la que asegura también que se trata de "algunos de los cambios más difíciles" en la historia de la tecnológica.

El empresario milmillonario también ha anticipado "una serie de medidas adicionales" para convertir a Meta "en una empresa más ágil y eficiente". Entre otras, la creadora del metaverso recortará su gasto discrecional y seguirá sin hacer nuevas contrataciones hasta el primer trimestre de 2023.

En la carta, Mark Zuckerberg asegura que los despidos masivos han sido "el último recurso" y, por ello, la compañía ha frenado otras fuentes de costes, lo que supondrá "un cambio cultural significativo" en la forma de trabajar de Meta. Por ejemplo, los empleados están compartiendo los escritorios de aquellas personas "que ya pasan la mayor parte de su tiempo [de trabajo] fuera de la oficina". "En los próximos meses introduciremos más cambios de este tipo para reducir costes", explica el consejero delegado.

"Lo siento", "me equivoqué"

En la carta, Zuckerberg se responsabiliza de todas estas medidas. "Sé que esto es duro para todos, y lo siento especialmente por los afectados", declara.

El fundador de Facebook justifica que con la irrupción del covid apostó por "aumentar considerablemente" las inversiones de la empresa, dado que "el auge del comercio electrónico provocó un crecimiento desmesurado de los ingresos".

"Desgraciadamente, esto no se ha producido como yo esperaba. No solo el comercio online ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señal de los anuncios han hecho que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba", admite el CEO. "Me equivoqué, y asumo la responsabilidad por ello", añade en su carta.

Más recursos a menos áreas

Así las cosas, Mark Zuckerberg insiste en que Meta Platforms debe ser más eficiente con su capital "en este nuevo entorno".

"Hemos destinado más recursos a un número más reducido de áreas de crecimiento prioritarias, como nuestro motor de descubrimiento de IA [inteligencia artificial], nuestras plataformas de publicidad y negocios, y nuestra visión a largo plazo del metaverso", explica el directivo.