Musk recula: ahora pide que vuelvan algunos trabajadores a Twitter después de despedirlos

Lío en Twitter. Después de que el pasado viernes la compañía despidiera a casi el 50% de la plantilla mundial (se calculan unos 3.700 empleados), ahora parece que están intentando reclutar de vuelta a parte de los despedidos debido a que algunos fueron cesados por equivocación y otros eran más valiosos de lo que pensaba.

Tan solo hace 10 días de que Elon Musk finalizara la adquisición de Twitter, y en este corto periodo de tiempo ya ha dejado su huella y seña de identidad. El multimillonario tiene un objetivo claro, y es el de hacer la red social del pajarito rentable y para ello ha introducido una serie de ideas, las cuales no han sido muy bien acogidas.

La primera es comenzar a hacer funciones de pago, como hacer que tengas que pagar por tener la cuenta verificada, pero sin duda la más criticada ha sido la decisión de despedir al 50% de los trabajadores de la compañía. Fue el viernes pasado cuando el equipo directivo de Twitter envió un correo a todos los empleados, en el que se les decía si continuaban en la empresa o si estaban cesados.

Los trabajadores afectados se organizaron rápidamente denunciando que estos despidos eran nulos y todo parece indicar que serán compensados, aunque según lo que público Musk, Twitter había sido generoso con las indemnizaciones "A todos los que salieron se les ofrecieron 3 meses de indemnización, que es un 50% más de lo requerido legalmente."

Regarding Twitter's reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Pero los problemas no acaban aquí para Twitter, y es que al llevar a cabo un despido tan masivo se pueden cometer errores. Y tal y como ha descubierto Bloomberg, la compañía despidió por error a algunos empleados y ahora está pidiendo que vuelvan.

Parte de estos fueron cesados por confusión (debido a que eran muchos y algunos nombres se mezclaron), mientras que se está pidiendo la vuelta de otros debido a que gracias a su experiencia, visión y capacidades son perfiles perfectos para poder materializar las ideas que tiene el magnate para el futuro de la red social. E incluso han descubierto que están subiendo oportunidades de trabajo en LinkedIn.

Twitter is . Re-hiring!?



New jobs posted in past 48 hours (U.S) pic.twitter.com/frUMM59MB4 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 6, 2022

Es por ello por lo que Twitter está reculando con los despidos. Por el momento se desconoce el número de empleados que la compañía quiere repescar, y tendremos que esperar a ver si están dispuestos a volver o sí su orgullo se lo impide. Sea como sea, si bien parecía que el culebrón de Musk con Twitter iba acabar con la compra de este, estábamos bastante equivocados, ya que parece que esta segunda temporada va dar mucho más que hablar.