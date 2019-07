Mediaset ofrecerá LaLiga, la Champions y la Europa League por 35 euros al mes a través de Mitele Plus

Mediaset confirmó hace unos días el lanzamiento de su plataforma over the top (OTT) para competir así con Movistar+ Lite, Netflix o Amazon Prime. El servicio, denominado Mitele Plus, tendrá todo el contenido de los canales del grupo y, además, ahora ha confirmado que también dispondrá de LaLiga (Primera y Segunda división), la Champions League y Europa League, desmarcándose así de la necesidad de contratar con Orange o Movistar la suscripción a los partidos.

MiTele Plus comenzará a funcionar el próximo lunes 22 de julio por 2,5 euros al mes, o 25 euros al año, y permitirá al usuario ver todas las series, programas, películas, deportes o informativos de Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Energy, Divinity y BeMad, sin anuncios, ya sea bajo demanda o en directo.

Sin embargo, MiTele Plus también ofrecerá próximamente una suscripción de 35 euros al mes (con una rebaja de cinco euros las tres primeras mensualidades) en la que se incluye además de este contenido la posibilidad de disponer de casi todo el fútbol.

Mediaset ha explicado que emitirán toda la Champions League, la Europa League así como los partidos de Primera y Segunda División, incluyendo el Clásico entre Madrid y Barcelona. Lo hará gracias a haber alcanzado un acuerdo con Telefónica un movimiento con el que el operador de telecomunicaciones comienza a recuperar parte de la inversión realizada, de más de 1.500 millones de euros al año, con la compra de los derechos de todo el fútbol televisado.

El anuncio de Mediaset llega apenas horas después de que DAZN, la plataforma de deportes de referencia confirmase que no tendrá ni LaLiga ni la Champions para la próxima temporada, uno de los contenidos más buscados por los usuarios, especialmente después de que Vodafone renunciase a ellos.

Una vez abierto el melón de la venta de los derechos del fútbol, las miradas quedan puestas en BeinSport, mientras que Orange España podría aceptar la propuesta mayorista de Telefónica para volver a ofrecer el contenido 'premium' más apreciado de la audiencia.

De momento Mediaset no ha detallado todas las condiciones de Mitele Plus, como en cuántas pantallas se podrá ver a la vez el contenido de la plataforma. Sí ha explicado que las suscripciones Plus tendrán acceso a través de la aplicación de Mitele que está disponible para PC y dispositivos móviles y que llegará próximamente para Smart TV.

Nueva estrategia de Mediaset

Este anuncio de Mediaset, que fusionó sus divisiones española e italiana en holding holandés para plantar cara a Netflix, es el primer gran paso de la compañía para situarse como gran alternativa de entretenimiento online a Movistar+ Lite, Amazon Prime Video, DAZN, BeIN o Sky, otras OTT que cuentan con un catálogo que combina deportes con entretenimiento o está centrada exclusivamente en competiciones.

La propia compañía reconoce que Mitele Plus supone "una nueva etapa de la televisión comercial en nuestro país (...) y el punto de partida del desarrollo de un ambicioso plan de transformación digital que reforzará la televisión como medio líder".

Para llevar a cabo esta transformación digital, Mediaset España ha estado trabajando en el proyecto desde 2017 con un equipo multidisciplinar denominado MediasetData, compuesto por responsables de las direcciones de tecnología, contenidos y comercial digital, en una serie de proyectos basados en bigdata e inteligencia artificial que buscannuevas fórmulas de comunicación personalizada y segmentada.