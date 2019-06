RTVE investigará a Movistar, Netflix y Mitele para mejorar su canal 'online'

El auge de las plataformas digitales como Netflix y de las teles de pago como Orange TV han cambiado de facto la manera de ver la televisión y RTVE no quiere quedarse atrás. Por ello, y ante el creciente descenso del consumo de contenidos lineales, la Corporación ha decidido "investigar" a su nueva competencia para parecerse más a ella. Así, dentro del plan de modernización de su servicio bajo demanda A la Carta, que según la propia cadena se ha quedado "antiguo y obsoleto", la dirección ha decidido realizar una "investigación sobre la experiencia de consumo en usuarios de servicios digitales" con la mirada puesta en los servicios online de los demás operadores del mercado.

El objetivo que persigue la cadena de Rosa María Mateo con esta iniciativa, que se ha licitado por 54.450 euros, es "dibujar las fortalezas y debilidades" de los distintos operadores del sector para poder "definir nuevas funcionalidades de uso y estrategias de programación en dichos soportes". "Buscamos establecer una mejor arquitectura y propuesta de contenidos y ajustar la estructura de navegación a las necesidades y demandas reales de nuestros usuarios, ya sean reales o potenciales", explica la pública.

En concreto, la Corporación pública quiere analizar los servicios bajo demanda de otras televisiones generalistas como Mitele o Atresplayer, la oferta y contenidos de las televisiones de pago como Movistar TV, Orange TV o Vodafone TV, que además de televisión lineal tienen a disposición del usuario un catálogo de series y cine, y, "especialmente", la forma de trabajar de las OTTs que basan su oferta en el consumo de contenido en streaming: Netflix, HBO, Amazon Prime, Sky, Dazn, Filmin, etc, así como Youtube.

La cadena pública tiene especial interés en estos nuevos jugadores ya que son los que más influyen en el consumo de televisión lineal y cuyo servicio es el que más éxito tiene entre los usuarios. No en vano, las principales telecos han incorporado Netflix entre su oferta de canales y entretenimiento para no perder clientes. En cuanto al impacto de su llegada al mercado español, un informe elaborado por la consultora audiovisual GECA refleja que los espectadores que tienen contratado Netflix o HBO ven hasta un 25% menos la televisión tradicional (unos 58 minutos menos) que aquellos que no acceden a ninguna de estas plataformas. Por franjas de edad, los niños de entre 4 y 12 años son de los que más reducen (un 34%) su consumo de tele en linea si tienen alguna de estos servicios de entretenimiento alternativos.

Más allá del auge de Netflix o HBO (un tercio de los hogares pagó por ver contenidos online en 2018), el consumo de la televisión tradicional en diferido también está creciendo, aunque no al mismo ritmo que cae demanda de la televisión lineal, lo que también lleva a RTVE y al resto de las televisiones generalistas a apostar por potenciar el vídeo bajo demanda que permite recuperar programas o series ya emitidas. Según el último informe elaborado por Barlovento, el consumo de televisión lineal se ha reducido en 10 minutos con respecto a abril del año pasado hasta los 225 minutos por individuo mientras que la audiencia en diferido ha crecido en 3 minutos, hasta los 7 minutos.

Nuevo plató para 'La Mañana'

Paralelamente al impulso al servicio online, la Corporación también trabaja en darle un lavado de cara a su magazine matinal, que compite, sin éxito, con Espejo Público o el Programa de Ana Rosa. Así, la cadena pública ha decidido modificar el decorado del programa La Mañana y trasladarlo al Estudio 1 de Prado del Rey. El presupuesto para su renovación es de 199.920 euros sin IVA. "Con este nuevo decorado se podrán adaptar los contenidos y secciones de este programa para mejorar los resultados", informa la televisión que dirige Mateo. El espacio matinal de la pública apenas tiene un 6% de audiencia, mientras que el de Telecinco alcanza el 19% de share.