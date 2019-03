RTVE busca consultor para 'resucitar' su tele 'online' ante el avance de Netflix

El avance de plataformas como Netflix, HBO o Movistar +, que han cambiado de facto la forma de ver la televisión, y la sangría de la audiencia de sus canales tradicionales (La 1 no vivía un mes tan malo desde septiembre de 2016), han llevado a RTVE a apostar por tratar de resucitar su tele online. Así, la Corporación ha lanzado un concurso para contratar a una empresa que modernice, reorganice, impulse y haga más competitivo su servicio A la Carta que, tal y como reconoce la dirección de la tele pública, "se ha quedado antiguo y obsoleto". "El aspecto y la percepción es antigua y la organización no obedece a criterios actuales. Además, con el aumento de la competencia en el sector media, hay nuevas formas de organización, nuevos servicios y formas de consumo de contenidos que se han vuelto básicas, y que no están disponibles en el servicio A la Carta", explica la Corporación en la memoria del proyecto. El proyecto fue lanzado en 2009 como repositorio.

El contrato, que está valorado en unos 363.000 euros (iva incluido) y tiene una duración de un año, persigue así que se mejoren todas las plataformas de contenidos de la televisión online de RTVE para impulsar el consumo de los contenidos de las distintas cadenas públicas, facilitar su accesibilidad o "descubrimiento" y ofrecer "servicios adicionales de mayor valor añadido". Así, este rediseño comprende una nueva solución gráfica y nuevos modelos de interactividad, navegación y consumo de contenidos adaptados a cada plataforma.

Pero, más allá de dar una vuelta a la web para competir con las de Mediaset o Atresmedia y con el creciente consumo de las plataformas online, la cadena busca que el consultor tecnológico desarrolle un prototipo de aplicación (app) para el móvil, incluido su diseño visual, guía de estilo y estudio de mercado. Un cambio que también quiere implementar en HBBTV.

La Corporación explica que necesita contratar a una empresa externa a pesar de contar con una subdirección de Diseño Web porque el área "sólo cuenta con un profesional que se tiene hacer cargo de los nuevos proyectos y del día a día". En este punto, también señala que la televisión estatal no cuenta con herramientas para hacer análisis de aceptación social de los prototipos.

La externalización de proyectos ha puesto en pie de guerra a los sindicatos

Y es justo esta política de externalizar trabajos y proyectos por falta de mano de obra y recursos internos lo que tiene en pie de guerra a dos de los principales sindicatos: SI y UGT. Los representantes de los trabajadores se quejan de que falta personal y de que se está dejando en manos de productora la realización de programas. "Basta de externalizar la producción para terminar con programas y medios; basta de aumentar solo la plantilla de informativos mientras otras áreas están bajo mínimos", reclama SI.

En este sentido, el Comité Intercentros ha arremetido contra la dirección de RTVE, liderada por la administradora única, Rosa María Mateo, por su falta de voluntad a la hora de negociar un "plan de estabilización del empleo temporal", que fue autorizado en 2018 por Hacienda. También critican que se niega a negociar la subida salarial acordada y el II Convenio Colectivo. Así, los representantes de los de los trabajadores, que han pedido la dimisión de la administradora única, han vuelto a amenazar con huelgas y protestas si no hay cambios. "La parte social, además, no descarta movilizaciones a corto plazo", dicen.

