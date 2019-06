La letra pequeña de Movistar+ Lite: todo lo que hay que saber antes de contratar el nuevo servicio de Telefónica

Es oficial. Desde este miércoles 5 de junio ya se puede contratar Movistar+ Lite, el servicio bajo demanda de Telefónica que aspira a competir contra Netflix, HBO o Prime Now ya que no importa qué servicio de telefonía se tenga contratado en casa.

Por la novedad del movimiento, el aluvión de alternativas que hay en el vídeo bajo demanda o si se es usuario de alguna de las modalidades de Fusión, cabe plantearse si merece la pena probar el nuevo servicio de Movistar. Sin embargo, antes de dar el salto habrá que conocer todos los detalles que rodean a la aplicación over-the-top (OTT) de la teleco.

· ¿Cuánto cuesta? Movistar+ Lite tiene un precio de 8 euros mensuales siendo el primer gratuito.

· ¿Se puede compartir la cuenta? El servicio permite dos reproducciones de contenido simultáneas.

· ¿Qué se puede ver? Tiene 8 canales en directo: #0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central, AMC; así como un catálogo bajo demanda basado en estos canales y el contenido propio y licenciado de Movistar.

Se podrá acceder tanto al catálogo propio de la compañía como de los canales asociados. La aspiración es "ofrecer un poco de todo", explican desde la compañía, por ello está basado en tres grandes pilares: Entretenimiento, Ficción y Deportes.

Dentro del primero se pueden encontrar shows propios y de terceros como La Resistencia, Late Motiv, Ilustres Ignorantes, Radio Gaga, El Cielo puede esperar, Fama, Tabú, Cuando ya no esté, Leaving Neverland o Serengueti.

En Ficción se puede encontrar series internacionales sobre las que Movistar tiene derecho exclusivo de emisión como: The good fight, Billions, Victoria, La verdad sobre el caso Harry Quebert o El Joven Sheldon. Las series de FOX, TNT, Comedy Central y AMC como Vis a Vis, Walking Dead, el final de Big Bang, The Rockie, Comedy Central News, NOS4A2 o Fear the Walking Dead. Así como toda la producción propia de Movistar como Instinto, Arde Madrid, Gigantes, El Embarcadero, Félix, Merlí sapere aude, El día de mañana, Mira lo que has hecho, Vergüenza, o En el corredor de la muerte. La compañía se ha comprometido a seguir ampliando su catálogo con series y películas, como Mientras dure la guerra, su primer film, que está dirigido por Alejandro Amenábar.

En Deportes, dentro de #Vamos estarán los programas El Día Después, Informe Robinson, Generación NBA, El Partidazo de #Vamos o Bakalá. Asimismo, tendrá retransmisión de competiciones deportivas en la que el LaLiga o Champions, salvo excepción, quedará fuera. Emitirá en directo partidos de baloncesto (NBA, All Stars, NCAA, Liga Endesa, Supercopa Endesa y Copa del Rey), tenis (Wimbledon, Masters 1000 y ATP 500), fútbol (Serie A y Ligue 1), fútbol americano (NFL y SuperBowl), rugby (6 Naciones, The Rugby Championship, 7 Series), atletismo (Diamond League) y motor (Indycar).

· ¿Incluye anuncios? Sí. Al igual que sucede en la aplicación de Movistar+ habrá publicidad en los menús, en las emisiones en directo y antes de que comience a reproducirse el contenido bajo demanda.

· ¿En qué calidad se emite? ¿Tiene grabación, versión original o subtítulos? Toda la retransmisión será en HD, si se desea ver el contenido en mayor calidad será necesario contratar Fusión.

Todo el contenido se podrá ver o en castellano o en versión original, con subtítulos, en vídeo bajo demanda, con accesibilidad 5S y sin necesidad de tener conexión si se ha guardado antes. De momento no será posible grabar el contenido, acceder al contenido emitido en la última semana ni tener perfiles personalizados, aunque llegará "próximamente", explica Telefónica.

· ¿Desde dónde se puede ver? Desde la aplicación Movistar+ de iOS o Android, desde la web ver.movistarplus.es; desde las aplicaciones de televisores inteligentes de Samsung, LG, Sony, Philips o Panasonic; desde el Fire TV de Amazon o dispositivos Android TV. Quedan fuera de momento tanto Apple TV como Chromecast de Google.

· ¿Qué necesito para el alta? Telefónica requerirá nombre, apellido, correo electrónico, tarjeta de crédito o débito y DNI. La exigencia del documento nacional de identidad se produce porque cada usuario tendrá una línea de teléfono móvil asociada. La compañía no cobrará nada si el usuario no hace uso de ella.

· ¿Qué condiciones tiene la tarifa móvil asociada? La línea móvil asociada tiene una tarifa de llamadas a 0 céntimos el minuto (40 céntimos de establecimiento). Si no se usa, no se cobrará. Si se desea utilizar, habrá que pasar por una tienda a recogerlo.

· ¿Hay compromiso de permanencia? No. El usuario podrá darse de baja en el momento que desee. Cuando se tramite esta baja, también se dará de baja la línea móvil asociada.

· ¿En qué se diferencia de la aplicación de Movistar+? Movistar+ Lite es un producto exclusivamente online que se puede contratar con cualquier operador. Movistar+ en los dispositivos es un servicio incluido en las tarifas de Fusión que permite acceder a los contenidos de televisión que ya se tenga contratado en la tarifa de Movistar en hasta cuatro dispositivos.

· ¿Se tiene algún descuento por ser de Movistar? No. El servicio trata igual a los clientes de la teleco que los de otras compañías.

· ¿Se puede ver desde fuera de España? Sí. Debido a la legislación europea se podrá ver en toda Europa igual que en España.

¿Tengo Fusión, merece la pena?

Aunque Movistar+ Lite está orientado hacia aquellos usuarios que no tiene nada contratado con la teleco, también cabe preguntarse si a aquellos clientes que tienen servicios de Movistar les interesa.

No será interesante si se cuenta con un pack de Fusión contratado ya que en cualquier caso incluirá como mínimo los canales #0 y #Vamos, dos de los pilares de Movistar+ Lite. Además al verse desde el decodificador tendrá una emisión en mejor calidad y con la posibilidad de acceder ya a las funciones de Últimos 7 días, así como grabar el contenido.

Si se tiene contratado algún producto que no incluya la televisión, sí podría interesarle el servicio. De este modo, los clientes tendría que valorar la oferta de Movistar+ Lite del mismo modo que lo haría con un servicio como Netflix o HBO, por el catálogo que ofrece.