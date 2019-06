Lite es la nueva marca de la tele en 'streaming' de Movistar+

Lite es la marca de la nueva televisión en streaming Movistar+ de Telefónica España, servicio audiovisual que se dirigirá tanto a clientes como a no clientes del operador, por un precio de ocho euros al mes y con dos simultáneos, tras un periodo de prueba de 30 días. Así lo ha presentado la compañía en un acto en el plató del programa de Andreu Buenafuente, quien compartió escenario con una selección del resto de las estrellas de la cadena.

La nueva propuesta televisiva de Telefónica, que mañana miércoles 5 de junio inicia su periodo de contratación, incluirá el catálogo de contenidos de la 'teleco' para su disfrute en cualquier dispositivo en movilidad o televisión inteligente. Basta con disponer de conexión a Internet y las correspondientes claves de usuario para que Telefónica comience a rivalizar con Netflix, Amazon TV o HBO en su mismo campo de batalla: en el de los OTT (operadores over the top). La gran novedad de la iniciativa reside en que no hace falta ser abonado de la teleco para poder disfrutar de gran parte de la televisión de pago de la compañía-

Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, ya adelantó a finales del pasado abril el precio de un servicio que se situará en 8 euros y que incluirá programación de los canales #0 y #Vamos, así como con todo el catálogo de 'Series', 'Seriesmanía', junto con las ofertas bajo demanda propia y de terceros, con cientos de películas o series.

Sergio Oslé, presidente de Movistar+, ha explicado el funcionamiento de Lite, similar al de otras ofertas de la competencia. Basta con descargarse la aplicación para poder acceder a la selección de contenidos de Telefónica. Además, la app ofrece tres niveles de experiencia, cada una de ellas en función de los diferentes tipos de paquetes contratados.

Funcionalidades

Entre otras funcionalidades, la plataforma proporciona canales y vídeo bajo demanda con calidad, en versión original subtitulada, con control de directo y el manejo a través de reconocimiento de voz a través de Aura. En las próximas semanas, para disponerlo a finales de mes, se añadirá la opción de grabación y la reproducción de los últimos siente días.

Entre otros socios de Telefónica, cuenta con el apoyo de Fox, TNT, Comedy Central, AMC, que se añaden a las ofertas de #0, #Vamos, Movistar Series y Movistar Seriesmanía. Asimismo, el servicio contará con más de 350 cabeceras de programas, con todo el archivo histórico de Movistar. Entre los contenidos de ficción, Movistar+ Lite ofrecerá alrededor de 4.600 episodios bajo demanda de multitud de series, entre ellas la producción original de Telefónica.

Entre las ofertas de deporte, el canal propondrá a su audiencia 20 competiciones de alto nivel, con 50 cabeceras originales deportivos, pero dejará fuera los partidos de fútbol tanto de la Liga como de las competiciones europeas.

A partir de ahora, los responsables de la nueva televisión en streaming intuyen que se abrirá entre la audiencia el debate sobre la pronunciación de Lite, ya sea españolizada o anglófona. "El tiempo lo dirá", asumen.

La plataforma permite dos accesos simultáneos, a través de dispositivos distintos con la misma clave, por los referidos 8 euros al mes.

"A diferencia de otros operadores que molan mucho y pagan muy pocos impuestos, nosotros estamos muy regulados y obligados a ofrecer datos de audiencia", según explicó Oslé.