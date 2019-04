Telefónica independiza Movistar+: su televisión estará disponible para todos por 8 euros

No hace falta ser cliente de Movistar para disfrutar la producción propia del operador. Basta con contratar la nueva televisión en streaming que la compañía lanzará en junio con un precio de ocho euros al mes. Así lo ha desvelado Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, con la presentación de un nuevo paquete de ofertas y servicios de su compañía en el que destaca la nueva OTT ('over the top'). Esta novedad recuerda lo que en su momento representó 'Yomvi', también disponible para cualquier interesado, sea o no cliente de Movistar, con la programación de los canales #0 y #Vamos, así como con todo el catálogo de 'Series', 'Seriesmanía' y las ofertas bajo demanda propia y de terceros, con cientos de películas o series.

La televisión en 'streaming' de Movistar, que todavía no tiene marca, será compatible con todo tipo de plataformas (tabletas, smartphones y smart TT) e incluirá dos accesos simultáneos. En espera de los detalles del servicio, la nueva propuesta está inspirada en Yomvi, marca propiedad de Movistar, que se clausuró en el verano de 2016.

Como es el caso de la nueva propuesta de Movistar, Yomvi también permitía el acceso a los contenidos de la desaparecida Canal+ desde cualquier dispositivo móvil conectado. Además, aquella iniciativa ahora a imitar ofrecía la posibilidad de comprar eventos deportivos en directo sin necesidad de ser abonado al operador.

Lanza 'Priority'

En su primera rueda de prensa como presidente de Telefónica España, Gayo también ha presentado 'Priority', un nuevo sistema de atención al cliente que el operador dirigirá inicialmente a 1,5 millones de clientes. "Priority ofrecerá una atención priorizada, de forma que los agentes se dedicarán a atender las consultas desde el primer hasta el último momento, para así evitar que el abonado tenga que volver a llamar", según el presidente de la filial española de Telefónica.

Al mismo tiempo, el operador ha puesto en marcha la figura del denominado "experto tecnológico", que viene a ser un equipo de profesionales capaces de ayudar y atender las dudas de los usuarios en el ámbito tecnológico. Además, Telefónica ofrecerá a los clientes experiencias diferenciales y acceso a descuentos para todo tipo de productos.

Internet segunda residencia

También a partir de junio, Movistar pondrá en el mercado su oferta de 'Internet segunda residencia', que incluirá conexiones de hasta 10 megas de velocidad y disponibles para los clientes con paquetes de Fusión. A esta propuesta se podrá acceder desde 15 euros al mes, en el caso de los clientes de Fusión Total Plus, mientras que para los suscriptores de Fusión Total costará 20 euros y 30 euros para el resto de los clientes de 'Fusión'.

Respecto al anuncio del acuerdo de compartición de redes entre Orange y Vodafone, Gayo calificó que se trata de un movimiento "natural, porque ya tenían algo anteriormente, y que supone un ahorro en los costes de las infraestructuras pasivas". En el caso de Telefónica, Gayo ha apuntado que esas sinergias en los emplazamientos ya lo disfruta Telefónica a través de Telxius", si bien el directivo reconoció que su grupo "mirará todas las opciones, aunque por ahora no hay nada sobre la mesa".