Así detectan los psicólogos a las personas que están mintiendo: estos son algunos signos físicos y verbales

La mentira es un acto habitual en el ser humano y las razones para hacerlo pueden ser casi infinitas. Algunos estudios han abordado los motivos y procesos por lo que una persona miente, aunque las conclusiones al respecto todavía no son del todo certeras. Un estudio liderado por el psicólogo Robert Feldman y publicado en 2002 en la revista Journal of Basic and Applied Social Psychology afirmaba que las personas mienten alrededor de dos veces al día.

Además de los motivos por los que las personas mienten, numerosas investigaciones se han centrado en descubrir los métodos más infalibles con los que detectar a las personas que no dicen la verdad. Si bien una pequeña mentira puede servir para no hacer sentir mal a alguien, en casos más graves podría estar cometiéndose un delito.

Signos físicos

A lo largo de los años, los psicólogos han ido catalogando todas aquellas microexpresiones y signos del lenguaje corporal que ayudan a destapar a personas embusteras. Si bien, recuerdan que esto no es una ciencia exacta, pero puede ayudar en gran medida. Algunas de las formas en las que se manifiesta la mentira en una persona son:

La dilatación de las pupilas, movimiento rápido de ojos, mirar hacia una dirección específica o evitar el contacto visual con alguien.

movimiento rápido de ojos, mirar hacia una dirección específica o evitar el contacto visual con alguien. Leve o moderado estado de nerviosismo, algo que puede observarse por ejemplo en la voz o si emiten un tono más elevado de lo normal.

algo que puede observarse por ejemplo en la voz o si emiten un tono más elevado de lo normal. Enrojecimiento facial, presión o mordida de labios, ligera apertura de las fosas nasales.

Signos verbales

Más allá de una serie de signos físicos, los expertos advierten de que la forma en la que habla una persona que está mintiendo también aporta pistas muy interesantes. Por ejemplo, desviar la conversación que tiene que ver con ellos mismos hacia otras personas, tardan más tiempo en responder las preguntas que se les hacen, hablan menos en general y tienden a ser más negativos.

Otras investigaciones advierten de que los mentirosos evitan decir pronombres en primera persona como "mi" o "mío", utilizan más palabras con connotaciones negativas —como 'odio', 'triste'…— y evitan utilizar expresiones como "excepto", "pero" o "no", ya que podrían contraponer su versión con la realidad, según recoge la Asociación Americana de Psicología.