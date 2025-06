Ander Iglesias, nutricionista, sobre el cambio físico de Ibai: "El ejercicio de fuerza aporta beneficios diferentes"

Hace unos días, el streamer y creador de contenido Ibai Llanos publicaba en sus redes sociales su última actualización sobre su cambio físico: "Hoy se cumple un año de cambio físico y me voy a pesar", explicaba. Aprovechando la publicación de Llanos, el nutricionista Ander Iglesias (@comersindrama) expresa algunos puntos que resultan clave de esta pérdida de peso: "Hoy voy a aprovechar el vídeo de Ibai para hacer algunos comentarios que espero que te ayuden".

El streamer afirma en un primer momento que una de las claves de su cambio ha sido salir a pasear."Siempre hacemos mucho hincapié en esto. Ayuda con el sistema linfático, con el bombeo de la sangre. Ahora en verano es muy común tener síndromes como piernas cansadas, tener las piernas hinchadas, los tobillos… El movimiento aquí siempre puede ayudar, además, si lo hacemos al aire libre nos ayuda a desconectar, reducir el estrés, descansar mejor por la noche…", indica Iglesias.

Cuánto entrenar a la semana

El segundo de los puntos que se comentan en el vídeo es sobre la frecuencia de entrenamiento. Ibai Llanos explica que al principio entrenaba cuatro veces a la semana y posteriormente lo aumentó a cinco, lo que supone 240 entrenamientos de fuerza en un año. "El ejercicio de fuerza aporta beneficios diferentes y recordemos que también se entrena todo lo que no se ve: los ligamentos, los tendones, los huesos… Es importante ponerse un objetivo realista", expresa este nutricionista.

Por último, uno de los temas que más interesan es el peso que ha conseguido Ibai: "Uno de mis sueños era pesar 100 kilos o menos". A pesar de que se trata de uno de los objetivos de muchas personas, este nutricionista hace hincapié en que realmente esto no es lo más importante, puesto que también se pueden obtener otros beneficios muy positivos.

Centrarse demasiado en el peso

"Por un lado a muchas personas no ver un resultado en la báscula o no ver bajar de peso les desanima y hace que abandonen. Esto supone una barrera o una tarea difícil para las personas que estamos tratando de ayudarles, porque por mucho que tú le recuerdes los beneficios en la salud, si ellos no ven un resultado numérico, abandonan", comenta el nutricionista.

En cualquier caso, es "normal" que las personas se desanimen si no ven cambios en el peso: "Mi trabajo es recordarte los beneficios y mejoras que puedes obtener simplemente con la alimentación y otros hábitos de salud, más allá de lo que diga un número, pero entiendo que para ti es importante y a menudo las personas necesitan refuerzos positivos a lo largo del camino".

En vez de una focalización en el peso, este nutricionista recomienda aprender a valorar el resto de cosas que conlleva el adelgazamiento: "Este tipo de cosas a veces se pasan por alto y se celebra más perder un kilo en la báscula que otras victorias, pero al final lo que queremos es vivir más y mejor".