La llegada masiva de estadounidenses que 'temen' España y Europa: "Va a ser extremadamente fuerte, podría ser un nuevo récord"

Mientras que hosteleros y el sector del turismo se frotan las manos en España y Europa con la oleada de estadounidenses que se avecina... los ciudadanos y los vecinos ven con temor la llegada de todos estos turistas que se agolpan en hoteles y aeropuertos para disfrutar de las bellezas de Europa, ese Viejo Continente que se parece cada vez más a un 'parque de atracciones del turismo'. La parte positiva es que los estadounidenses tienen una de las rentas per cápita más altas del mundo y su propensión al consumo parece infinita (no vigilan presupuestos), lo que podría dejar cientos de millones de euros en las cuentas de comerciantes, hoteles, hosteleros... en lo que se espera que sea un verano histórico para España y Europa en general. En el caso de España en particular llama incluso la atención la creciente cantidad de americanos que eligen Madrid, por ejemplo, para establecer incluso su residencia, una tendencia que está cogiendo tracción en los últimos años.

En un extenso reportaje publicado por el diario Financial Times se expone esta doble cara a la que se enfrenta Europa este verano. Los estadounidenses están llegando de forma masiva a Europa y este verano va a ser el punto más álgido de esta tendencia que irrumpe en 2025. En el caso de España ya se ha podido escuchar con más frecuencia el acento texano y de otras partes de EEUU por las calles de Madrid o Barcelona. El turismo estadounidense está creciendo en España y se encamina a un nuevo récord. España ha recibido la llegada de 1,07 millones de turistas estadounidenses entre enero y abril, un 9,6% más frente al mismo periodo de 2024, que fue año récord, pese al impacto en la economía mundial de la política comercial y arancelaria del presidente norteamericano, Donald Trump.

Así, el número de visitantes procedentes de este destino se encamina a registrar una nueva marca histórica tras alcanzar los 4,3 millones de turistas el año pasado, que fue un 11,2% superior a la cifra de 2023, según datos de Frontur. En 2025 están confirmadas 25 rutas directas entre ambos países (siguen aumentando), una más frente al año anterior, que conectan un total de 11 ciudades estadounidenses con seis ciudades españolas, situando la conectividad aérea directa en máximos históricos, tal y como señala un informe reciente de Turespaña. De cara a los meses de verano, la previsión de datos de frecuencias de vuelos directos de OAG entre EEUU - España es de superar las 5.000 frecuencias y alcanzar más de 1,3 millones de asientos, lo que supone incrementos del 11% y 8%, respectivamente, sobre la temporada estival previa. Se prevé que estos turistas refuercen a su vez la temporada alta.

En Europa sucede algo similar. Los destinos turísticos más populares de Europa ya se preparan para un número récord de visitantes este verano. Hay razones sencillas que explican esta tendencia: los turistas de EEUU no viajarán a destinos clásicos de Oriente Medio y otras zonas cercanas que se consideran poco estables o peligrosas, mientras que el turismo nacional (dentro de EEUU) parece estar disminuyendo, lo que aumenta la preocupación por el exceso de turismo en el continente.

Los analistas afirman que, aunque los propios turistas europeos son en parte responsables del aumento del número de visitantes a los principales destinos del continente, la razón principal es la fuerte recuperación pospandemia de los visitantes estadounidenses. Más de 7,7 millones de estadounidenses volaron a Europa entre enero y mayo de este año, un 6% (un crecimiento intenso, pero menor al que ha registrado España) más que en el mismo período del año anterior, según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de Estados Unidos. Eurostar ha registrado un aumento del 45% en las reservas de viajeros estadounidenses para junio y julio, en comparación con 2024.

Desde el Financial Times explican que las visitas a Europa el año pasado se vieron impulsadas por los Juegos Olímpicos de París y la gira Eras de Taylor Swift, pero dado que el calendario de este año carece de eventos de esa magnitud, existía el temor de que las visitas al continente "disminuyeran considerablemente", según el analista de Bernstein, Richard Clarke. "Pero, en realidad, parece que será extremadamente fuerte. (Europa) podría estar lista para un verano récord", afirma.

El aumento de visitantes ha provocado protestas contra el turismo excesivo por parte de los residentes de Barcelona, ??Ámsterdam y la isla griega de Santorini, quienes se quejan de que provoca escasez de viviendas y alquileres disparados, explican desde el FT. Sin ir más lejos, la semana pasada, los residentes de Venecia se unieron a una protesta contra la opulenta boda de tres días del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en la ciudad. Los residentes han empapelado las murallas de la ciudad con carteles de "No hay espacio para Bezos".

Los turistas de EEUU sacan la chequera

La afluencia es una buena noticia para los hoteleros europeos, pero no para el resto de los turistas del continente. Bernstein estima que los visitantes estadounidenses pagan entre un 20% y un 25% más por habitaciones de hotel que el huésped promedio, ya que tienden a reservar habitaciones más caras y prefieren reservas flexibles. Los estadounidenses tienen una renta per cápita de casi 90.000 dólares, casi tres veces más que los españoles, según el Fondo Monetario Internacional. Con ese poder adquisitivo, países como España son considerados como muy baratos para los americanos. La llegada de estadounidenses es una bendición para el sector turístico de España.

Clarke afirma que los estadounidenses que visitan Europa están "presionando al alza los precios para todos". Las cadenas hoteleras estadounidenses buscan sacar provecho de ello. Hilton prevé abrir otros 65 hoteles en Europa este año. Marriott, que en los últimos dos años ha aumentado su número de habitaciones en el continente en un 11,5%, ha priorizado Europa. El presidente de Marriott para Europa, Oriente Medio y África, Satya Anand, afirmó que Grecia es "un destino destacado".

Los operadores hoteleros también observan que la demanda en Europa se extiende más allá de los principales destinos. Hilton está abriendo nuevos hoteles en algunos destinos menos conocidos, como Bosnia y Herzegovina. "Antes del covid-19, los viajeros estadounidenses iban a Lisboa y nada más. Luego empezaron a ir a Oporto, pero ahora se están dispersando hacia el Algarve o el valle del Duero", afirmó Karin Sheppard, presidenta de IHG para Europa, Oriente Medio y África, que planea abrir aproximadamente 40.000 habitaciones más en Europa en los próximos años.

"Europa ya está en plena efervescencia"

"Europa ya está en plena efervescencia, pero se intensificará", añade. Además, una mayor proporción de europeos eligen pasar sus vacaciones en Europa en lugar de en Estados Unidos. Según Jamie Lane, economista jefe de AirDNA, la retórica de la administración estadounidense en torno a los aranceles ha disuadido a los europeos de visitar Estados Unidos.

"Lo estamos viendo en todos los ámbitos: alemanes, franceses y holandeses", afirma, añadiendo que los controles fronterizos más estrictos también disuaden a los turistas potenciales. En los primeros cuatro meses del año, al menos 22 millones más de europeos optaron por viajar dentro de su país, según Eurostat. El número de europeos que vuelan a Estados Unidos se redujo un 2,2% durante el mismo período, según datos del gobierno estadounidense.

Tras el ataque de Israel a Irán este mes, los viajeros han estado cambiando sus viajes planeados a destinos cercanos en Oriente Medio, como Dubái, Egipto y Turquía, por vacaciones en Europa, según varios proveedores de paquetes vacacionales y cadenas hoteleras. Según datos de AirDNA, las cancelaciones de reservas de alquileres a corto plazo en Oriente Medio aumentaron un 40% en una sola semana este mes. Las reservas de alquileres a corto plazo aumentaron casi un 7% en Europa durante la semana que finalizó el 21 de junio.

Wyndham Hotels, propietaria de la cadena Days Inn, ha sufrido cancelaciones en todo Oriente Medio este mes. Algunos de estos turistas ha cambiado directamente sus reservas para elegir Europa porque "se sienten seguros", declaró Dimitris Manikis, presidente de la compañía para EMEA, añadiendo que "Europa sale ganando".

Simon Vincent, presidente para EMEA del gigante hotelero estadounidense Hilton, reconoció que el conflicto en Oriente Medio había provocado algunas "perturbaciones a corto plazo", pero también afirmó que sus hoteles en lugares como Ibiza y Cannes "están abarrotados. Todavía estamos preparando la temporada alta de verano, pero ya hay mucha afluencia". Hotel Investment Partners, propiedad de Blackstone y con 70 hoteles, principalmente frente al mar, en todo el continente, observa tendencias similares. James Seppala, director de sector inmobiliario europeo de Blackstone, afirmó que los viajeros europeos que "quizás se hayan fijado en Egipto, el Mar Rojo, Turquía y Chipre, podrían mostrarse más reticentes", pero que "todo el mundo quiere ir a Sicilia, Cerdeña y las islas griegas".