Los turistas británicos ya tienen su nuevo Benidorm después del 'tourist go home' español

En los últimos años, el turismo masificado en España ha generado más preocupación de la esperada, debido los problemas derivados como la saturación y el incremento de precios, que afecta de manera especial a los destinos más turísticos. Madrid y Barcelona son las ciudades más visitadas del España, pero el sector se mantiene vivo gracias a las temporadas estivales y al turismo de playa: Málaga, las Islas Canarias, el archipiélago Balear y, de manera especial, Benidorm son los principales reclamos para el turismo internacional.

Del informe anual elaborado por Visit Benidorm se extrae que la ciudad valenciana recibió un total de 2.829.00 turistas durante el 2024, casi un 3% más que el año anterior, siendo los turistas de Reino Unido y Portugal los más numerosos, aunque también son importantes lo de origen holandés, belga e irlandés. Para el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, "los datos recogidos en el informe constatan la fortaleza del sector turístico en nuestra ciudad", si bien podría desinflarse en los próximos años a causa de la crispación que ha generado la masificación turística, algo de lo que ya se quejan en tierras británicas.

Ante el rechazo de los locales que llevan el famoso 'tourist go home' al máximo nivel (y no solo en Benidorm, también en Tenerife, Mallorca o Barcelona), los turistas británicos han comenzado a buscar alternativas más tranquilas y auténticas. Y es que desde el Daily Express denuncia que "la ciudad costera se ha dividido en dos" y que enfrenta a turistas nacionales con internacionales: "Los españoles se quedan en las calles tradicionales del casco antiguo, mientras que los británicos acuden en masa a la' Ciudad Nueva', repleta de pubs." La alternativa, según publica el mismo medio británico, es Luxemburgo, si bien este pequeño país europeo no puede competir con España ni en clima, ni en historia, gastronomía, playa (Luxemburgo carece de costa) y cultura.

Se han formado 'guetos turísticos'

Benidorm lleva décadas siendo uno de los mayores atractivos para los turistas británicos que buscan clima cálido, playas de bandera azul y una gran oferta gastronómica y de ocio. Según los mismos datos de Visit Benidorm, durante 2023 832.000 británicos visitaron la ciudad, los más numerosos de todos los turistas internacionales. Sin embargo, esta afluencia masiva ha traído consigo una serie de desafíos.

Las tensiones entre residentes locales y visitantes han sido continúas en los últimos años, hasta tal punto que se han llegado a formar 'guetos turísticos', según denuncia el medio británico Daily Express. Es por esto que los españoles han comenzado a evitar las zonas frecuentadas por turistas británicos, a quienes consideran "groseros e irrespetuosos". De esta manera, son muchos turistas los que ahora se piensan dos veces visitar Benidorm, e incluso ya hay algunos que eligen destinos alternativos.

Países europeos como alternativa

Así, según el citado medio británico, países como Serbia y Letonia han emergido como destino atractivo para los británicos debido a su nula masificación: en 2023, España recibió más de 85 millones de visitantes, frente a los apenas 2,5 millones que llegaron al país báltico. Si bien el más aconsejado por los expertos es Luxemburgo, uno de los países más pequeños del mundo.

Ha sido la operadora británica especializada en cruceros, Riviera Travel, quien ha aconsejado a sus compatriotas que eviten destinos populares en España y Portugal, debido a las protestas de locales contra el turismo excesivo, ya que podrían no "disfrutar plenamente de las vacaciones", según las palabras de su director de producto, Will Sarson.

Por eso, una de la recomendación ha sido Luxemburgo ya que, aunque nada tiene que ver con España, es uno de los países más desconocidos, con tan solo unas cifras de visitantes de 3,4 millones: "Aunque Luxemburgo se encuentra relativamente cerca del Reino Unido, es un destino poco explorado por los turistas británicos. Y según expertos y visitantes anteriores, hay mucho que ofrecer durante una estancia."

El norte de África, la elección real

España siempre ha sido uno de los destinos preferidos por los ciudadanos de Reino Unido, en parte por su clima y gastronomía, pero también por su cercanía y sus conexiones aéreas. Pero desde el Daily Mirror ya apuntan a un cambio de tendencia en la elección del destino de vacaciones. En base a los datos de la operadora de viajes On The Beach, durante el 2023 fue Turquía el país que más visitantes de esta nacionalidad recibió.

Lo curioso está en el aumento de la demanda para otros destinos menos atractivos aparentemente. On the Beah asegura que la reservas para viajar a Egipto creció un 69% durante 2023; aunque Booking apunta a 64%. Sea como fuese, la demanda de británicos para visitar el norte de África está en auge, pues también se incluyen Túnez y Marruecos, donde las reservas aumentaron un 39%.

Desde Touristik Union International, el conglomerado empresarial alemán, también han confirmado el interés internacional por visitar el norte de África debido a su excelente relación calidad-precio y a su situación geográfica como países mediterráneos que son con climas y características muy parecidas a España, Portugal, Italia o Grecia.

En Reino Unido, la aerolínea Easyjet ha inaugurado dos nuevas rutas desde Londres con África: Cabo Verde y Djbera, la capital de Túnez. Por su parte, Norse Airways ha incrementado el número de vuelos en su ruta Londres-Ciudad del Cabo. De la misma manera, la firma de aviación más reconocida del mundo, Ciirium, prevé un incremento de vuelos entre la capital inglesa y el norte del continente que alcance los 20.000, más del doble que los registrados en 2019 (8.600).