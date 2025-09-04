Blanca García, nutricionista: "Beber un vaso de agua con gas antes de comer puede ayudar a expulsar los gases y disminuir la hinchazón"

Blanca García-Orea es graduada en Nutrición Humana y Dietética, especialista en nutrición clínica, digestiva y hormonal con un Máster en Microbiota Humana. Aunque realmente, muchos la conocen como @blancanutri, ya que la joven utiliza las redes sociales como Instagram o TikTok, donde ya acumula más de 1,5 millones de seguidores, para compartir consejos y recomendaciones sobre nutrición.

El agua con gas

La nutricionista publica en sus redes sociales numerosos vídeos que pretenden responder a muchas de las preguntas sobre alimentación que rondan la cabeza de miles de personas. En ocasiones hemos visto cómo hablaba de los súper alimentos, sobre chupitos antiinflamatorios o los tipos de hidratos de carbono, entre otros. Pero en este caso, la especialista ha querido explicar algunas curiosidades sobre el agua con gas.

"¿Sabes que el agua con gas puede ayudarte a expulsar gases, mejorar tus digestiones y por tanto a disminuir la hinchazón abdominal?", comienza preguntando la nutricionista. "Esto es porque el agua con gas puede estimular la secreción de ácido clorhídrico al contener dióxido de carbono, que se convierte en ácido carbónico en el estómago", aclara.

"Esto puede desencadenar la liberación de ácido clorhídrico, que es clave para digerir los alimentos, especialmente las proteínas, y para absorber vitaminas y minerales", continúa Blanca García-Orea. Aunque muchas personas puedan pensar lo contrario, un poco de agua con gas no provoca los gases, más bien ayuda a expulsarlos.

"Un vasito pequeño de agua con gas antes de comer puede ayudarnos a activar la digestión y mejorar todos esos síntomas que solemos tener cuando el estómago no está suficientemente ácido", asegura la nutricionista en el vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

No obstante, hay que tener en cuenta algunos elementos fundamentales. "Sin embargo, tomar más de un vaso de agua con gas sí que nos puede aumentar esa sensación se gases y de distensión abdominal", concluye la experta. Ahora que ya sabes esta característica de esta bebida, recuerda consumirla con moderación para lograr los efectos positivos que explica la nutricionista.