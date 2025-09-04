Si con 60 años quieres aparentar mucho más joven que el resto de personas de tu edad, debes evitar estas cosas en tu día a día

Mantener un aspecto joven por dentro y por fuera es probablemente el objetivo de la mayoría de las personas. Más allá del cuidado de la alimentación, el seguimiento de un estilo de vida saludable y la práctica habitual de ejercicio físico, también la actitud que tenemos frente a la vida resulta fundamental.

Así lo explica el periodista Jordan Cooper en el portal VegOut después de observar y reflexionar sobre la buena forma en la que se conservan sus padres a sus 60 años. Para ello, establece un listado de lo que considera los hábitos que muchos hemos interiorizado y que de manera desapercibida están haciendo que envejezcamos más deprisa.

El primero de ellos, aunque pueda parecer contradictorio, una visión negativa del envejecimiento puede llegar a ser bastante perjudicial. Seguramente, todos conozcamos a alguien que constantemente están lamentándose de sus achaques y de lo "mayores" que son. En este tipo de personas, el día de su cumpleaños se convierte en una auténtica tortura.

La clave: la actitud

Sin embargo, la actitud ante el paso del tiempo es clave. Según un estudio de la psicóloga Becca Levy, las personas más positivas vivieron, de promedio 7,5 años más. Por otra parte, este positivismo muchas veces se consigue gracias a la existencia de un propósito. Aunque la vejez implique la retirada del mercado laboral, buscar nuevas "obligaciones" en el día a día son fundamentales.

Diversos estudios confirman que el deterioro cognitivo se incrementa con la soledad, por lo que descuidar las relaciones sociales podría conllevar graves consecuencias. La construcción de relaciones profundas reporta notables beneficios, de ahí que los expertos recomienden mantener de forma habitual el contacto con nuestros seres queridos.

Los efectos del estrés

Por otra parte, uno de los mayores aceleradores del envejecimiento es, sin duda alguna, el estrés. Por ello, si se siente que se están experimentando niveles muy elevados de estrés o ansiedad lo más aconsejable es tratar de ponerle solución lo más pronto posible. Algunas actividades como la meditación, la terapia, el ejercicio regular o, incluso, aprender a poner límites puede reportar consecuencias muy positivas.