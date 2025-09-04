Una uruguaya que vive en España reacciona a tres acciones típicas de nuestro país: "Llevo cuatro años aquí y todavía no le encuentro justificación"

Cada país que forma nuestro planeta es completamente distinto, y por ello, sus tradiciones y costumbres también son únicas. Un gesto que para nosotros puede ser totalmente normal y cotidiano, es algo incomprensible e injustificable para alguien de Uruguay. Y eso es justamente lo que ha comentado una joven uruguaya en sus redes sociales.

Emiliana Artagaveytia (@emi_grando) es una joven uruguaya que utiliza las redes sociales como TikTok, donde ya acumula cerca de 170.000 seguidores, para compartir su experiencia viviendo en España, concretamente en Valencia. Recientemente publicó un vídeo en el que explicaba algunas cosas típicas de nuestro país a las cuales no encuentra sentido.

La publicación se hizo viral enseguida, consiguiendo más de 700.000 visualizaciones y miles de comentarios que reaccionan a las explicaciones de la joven. "Llevo cuatro años en España y todavía hay cosas a las que no le encuentro la justificación", asegura Emiliana, quien afirma que no busca ofender a nadie y que habla en tono de humor.

Acciones sin explicación

Lo primero que llamó la atención de la joven es un sencillo gesto que todos hemos hecho alguna vez. "Que se pongan a aplaudir desaforadamente cuando se rompe algo en un bar", comienza la uruguaya. "Este comportamiento lo tienen hombres y mujeres de diferentes edades, supongo que lo hacen para distraer por si alguien se rompió la cabeza o si fue el camarero para que no lo vean los jefes", comenta sorprendida.

"Aplauden con mucha emoción y empiezan a gritar, para mi es una estrategia de distracción pero no le encuentro la justificación, si estás allí adáptate porque estás en su hábitat natural", asegura la joven con tono cómico. Esta acción es muy similar a otra de las tradiciones más generosas de la sociedad española y que también llamó la atención de Emiliana.

"Pasa algo muy similar con el tema del 'feliz cumpleaños', cuando alguien cumple años en un bar, aunque no lo conoces de nada, arrancan a cantar feliz cumpleaños todo el bar, también la gente de la calle, los que pasan por allí", explica. "Todo lo que sea fiesta, cantar gritar, ellos se anotan", asegura la joven tratando de demostrar la personalidad alegre de los españoles y comparando con cómo se hacen las cosas en su país.