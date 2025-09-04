Un estudio estadounidense revela la conexión entre un sencillo gesto que hacemos en el baño y hemorroides: "Es un factor de riesgo crucial"

Un nuevo estudio del Centro Médico Beth Israel Deaconess (EE.UU.) ha descubierto una conexión inesperada entre uno de nuestros hábitos más modernos y una dolencia muy común: las hemorroides. La investigación, publicada en la revista PLOS One, concluye que las personas que utilizan el teléfono móvil en el baño tienen un 46% más de riesgo de desarrollar hemorroides que quienes no lo hacen.

El hallazgo se basa en una encuesta realizada a 125 adultos que, a simple vista, parece trivial. Sin embargo, los investigadores confirmaron que el uso del smartphone en el inodoro prolonga significativamente el tiempo que pasamos sentados. Los usuarios de móviles en el baño pasaban, de media, más de 5 minutos sentados, en comparación con el 7,1% de quienes no los usaban. El estudio señala que este tiempo prolongado puede aumentar la presión en los tejidos anales, causando la inflamación de las venas y, por tanto, las hemorroides.

Por qué el móvil es un factor de riesgo

El estudio, liderado por el doctor Chethan Ramprasad, subraya que la principal causa no es el móvil en sí mismo, sino el tiempo prolongado de permanencia. La lectura de noticias o el uso de redes sociales en el inodoro hacen que seamos menos conscientes del tiempo que pasa.

Curiosamente, el estudio no encontró un vínculo directo entre hacer fuerza durante la defecación y un mayor riesgo de hemorroides, un factor que se ha considerado clave en investigaciones anteriores. Esto sugiere que el simple hecho de estar sentados en una posición que aumenta la presión sobre la zona anal es un factor de riesgo crucial.

Un estilo de vida con consecuencias imprevistas

La doctora Trisha Pasricha, autora principal del estudio, señala que los investigadores aún están "descubriendo las múltiples maneras en que los teléfonos inteligentes y nuestro estilo de vida moderno afectan nuestra salud". El uso del móvil en el baño es un ejemplo perfecto de cómo una costumbre aparentemente inofensiva puede tener consecuencias imprevistas para nuestra salud.

Los investigadores esperan que este estudio ayude a los profesionales de la salud a dar recomendaciones más fundamentadas a sus pacientes, ya que el problema de las hemorroides no es menor. Solo en Estados Unidos, esta dolencia provoca casi 4 millones de visitas al médico y genera un gasto sanitario que supera los 800 millones de dólares anuales.