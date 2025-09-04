EMT y Bicimad gratis para todos los madrileños: a partir de esta fecha serán gratis todos los viajes en la capital

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de nuevo la gratuidad de los servicios de bicicletas de Bicimad y de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), durante dos jornadas del mes de septiembre, con el objetivo de fomentar este tipo de trayectos durante las jornadas de vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano y coincidiendo con el inicio del curso escolar.

De este modo, a partir de las 00.00 horas y hasta las 23.59 horas de los días 8 y 9 de septiembre de 2025, viajar en cualquiera de los autobuses municipales será gratuito excepto en la línea Exprés Aeropuerto. Como en otras ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte. Si no disponen de él, el conductor les facilitará un billete sencillo sin coste.

Además, por segunda vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se suma a las jornadas y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante esos dos días, tal y como indican en un comunicado desde la web del Ayuntamiento de Madrid.

Fomento del transporte público

El fomento del autobús y el servicio de bicimad son muy importantes para el impulso de la movilidad sostenible en la capital en unas jornadas en las que se espera un alto número de desplazamientos. Con esta medida, el Ayuntamiento de Madrid busca promocionar el transporte público y el uso de la bicicleta como alternativas al vehículo privado.

Desde enero de 2021, los viajeros transportados por EMT Madrid durante las 65 jornadas de gratuidad, distribuidas en 25 períodos, han sido más de 68,86 millones y la medida ha beneficiado a más de 13,60 millones de usuarios no habituales del transporte público.

Madrid fue pionera en activar esta medida en enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena. Ese mismo año, se puso en marcha para actuar sobre la hora punta en el transporte público del 1 al 15 de septiembre en horario de 7:00 a 9:00 h. En noviembre, se recuperó como incentivo durante las fechas del Black Friday.

Este año 2025, la gratuidad se ha puesto en marcha en el mes de enero, tras las vacaciones de Navidad; los días 22 y 23 de abril, con el regreso a los colegios después de Semana Santa, la jornada posterior al apagón (29 de abril), y esta es la cuarta ocasión del año, con motivo del inicio de la actividad laboral y la vuelta a las aulas después de las vacaciones de verano. El Ayuntamiento de Madrid seguirá activando esta medida en las jornadas identificadas con un alto nivel de tráfico, así como en episodios de alta contaminación.